13 espectáculos en 'Olmedo Clásico'

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, participó ayer en la presentación del XIX Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, Olmedo Clásico, que se celebrará en Olmedo, Valladolid, del 18 al 27 de julio. Santonja ha destacado «el apoyo de la Junta al Festival Olmedo Clásico, un referente en las artes escénicas a nivel nacional y una cita imprescindible para todos los amantes del teatro y de lo clásico». Según ha señalado el consejero «un festival que cada año se supera en calidad en cuanto a programación y que el año pasado acogió a más de 7 000 espectadores».

En este sentido, subrayó «la importancia de seguir apostando por la cultura en el medio rural, con eventos especializados".