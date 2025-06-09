Gredos deslumbra con su paisaje a ritmo de rock

Músicos en la Naturaleza en Hoyos del Espino, en pleno Gredos abulense, es un bosque animado musical que cumple 18 años con una misión que siempre se logra: que el público rockero ávido de buena música termine también enamorado de un paisaje que se convierte en el mejor escenario para el gran rock con el que acostumbra a encabezar el cartel este evento organizado por una colaboración entre varias entidades. La principal organizadora es la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, encargada de la conservación y promoción de los espacios naturales de la región. Además, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Hoyos del Espino y la Junta de Castilla y León. Estas instituciones trabajan en conjunto para asegurar la planificación, coordinación y ejecución del evento. Su objetivo es ofrecer una experiencia única que combine la música y la naturaleza, promoviendo al mismo tiempo el turismo sostenible y la valoración de los espacios naturales de Gredos. Y esta vez al reclamo de Bryan Adams, Texas, Los Zigarros y Jack Broadbent acudieron 10.000 espectadores que disfrutaron primero del buen tiempo, del entorno, y al final de la temperatura fresca con la que se despidió la jornada, según informa Ical.

Bryan Adams fue quien sumó este sábado los hits más conocidos que se oyeron en el escenario de Hoyos del Espino. Texas, un grupo que tuvo mucho reconocimiento en España a finales de los 80, el cantautor Jack Broadbent y el rock potente, clásico y actual de Los Zigarros, calificados como espectaculares, como representación española, hicieron las delicias de los asistentes, que pudieron presenciar una completa jornada de rock al aire libre y con la imponente naturaleza de Gredos como telón de fondo y presente.

En representación de la Junta, como entidad organizadora de este festival, acudió a la cita el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Más de 500 personas trabajaron a lo largo de esta semana, durante y después del concierto para que todo se desarrollara con normalidad. El operativo estuvo compuesto por medios de Sacyl, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, personal de aparcamientos, autobuses y seguridad privada. Todos los aspectos operativos fueron concretados en la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Ávila. Músicos en la Naturaleza, en esta XVIII edición contó con el patrocinio de Movistar, Recurrent Energy, Coca-Cola, Naturgy, Capital Energy, WPD, Acciona, Enel y Repsol. Gracias a la colaboración con Ecoembes se distribuyó un kit ambiental con el que se busca un impacto medioambiental cero residuos con bolsa de basura, un vaso de plástico reciclable y un cenicero.