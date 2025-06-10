Las gangas que dejó la mina para no ser olvidada

Ese 'equis' es una ganga es una de esas expresiones que se oyen por todos los lados, incluidos los promocionales y publicitarios. Y ganga surgió de la mina, pero lejos de convertirse en expresiones localistas gozan de una total universalidad, pudiendo oírse en todo el territorio español e hispanohablante. Ese es el gran poder de la lengua popular cuando se pone de manera imparable a comunicar con inmediatez y puntería. Sobre ello, dos profesores expertos en la materia y otras más, como el leonés Javier Fernández Lozano, destacado y prestigioso profesor de la Universidad de León, junto a Enrique Ferrari, de la Universidad de La Rioja, han sacado a la luz frases o expresiones que forman parte del conjunto de la sociedad pero que tienen el origen particular en el carbón.

Así es como se señala que el carbón ha forjado identidades. Y de la misma manera ha creado comunidades, modelado paisajes y sostenido formas de vida durante generaciones. Ese sería el primer impacto como huella histórica, pero también ha dejado una menos visible pero en cambio que se practica en el día a día, rofundamente arraigada: la forma de hablar. La minería no solo configuró el territorio de la provincia de León, sino que también moldeó su memoria, su imaginario colectivo y su lenguaje cotidiano. Un legado intangible, hecho de expresiones, giros y metáforas que forman parte del vocabulario diario y que ha centrado un artículo de investigación de Javier Fernández Lozano, profesor de la Escuela de Minas de la Universidad de León con el que ha querido dar a conocer cómo las palabras y frases nacidas al calor de los tajos mineros perviven hoy en el vocabulario común, actuando como hilos que conectan a las generaciones pasadas con las futuras. Realizado en colaboración con Enrique Ferrari, vicedecano de Investigación de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), el trabajo muestra cómo expresiones «vamos al tajo», «es una ganga», «tiene un filón» o «escarbar información», tienen su origen en la experiencia diaria de la mina.

Expresiones que, según recuerda Lozano, no son simples curiosidades lingüísticas, sino rastros culturales que nos recuerdan una forma de vida que marcó el alma de las cuencas mineras leonesa y del resto de territorios mineros del país. «Estas figuras retóricas y tropos constituyen verdaderos puentes entre generaciones, que permiten que la historia de quienes bajaban cada día a la mina siga resonando en la superficie».

Sustantivos, continúa el investigador de la ULE, como «filón», «veta», «tajo», «mina», «cantera» o «ganga», o verbos como «picar», «cavar», «cribar» o «minar» se utilizan en numerosos contextos de la vida cotidiana, con significados diversos, que contribuyen a enriquecer la lengua castellana y que forman parte del patrimonio minero. De esta forma, la Universidad de León, a través de iniciativas como esta, reafirma su papel como motor de conocimiento, pero también como guardiana de una identidad que no quiere ser olvidada. Un ejercicio de recuperación simbólica que permite demostrar que, aunque la minería del carbón haya cesado su actividad, su presencia persiste de forma profunda en el lenguaje, en la literatura, en el imaginario colectivo.

«León fue una tierra minera. Y lo sigue siendo, porque la minería sigue latiendo en su forma de expresarse. Nuestro objetivo es poner en valor estas figuras y potenciar su uso, y, sobre todo, dar a conocer su origen minero», destacó Lozano.

Una iniciativa que se enmarca en las jornadas Narrativas Mineras que, organizadas por la ULE en colaboración con la UNIR y la Diputación de León a través del Instituto Leonés de Cultural (ILC), volverá a celebrar una nueva edición el próximo mes de diciembre con el objetivo de ofrecer una mirada multidisciplinar sobre el impacto de la minería desde perspectivas literarias, periodísticas, sociales, paisajísticas y culturales.