Forsyth: as de la intriga

El escritor británico Frederick Forsyth, conocido por exitosas obras de suspense como El día del Chacal, murió este lunes a los 86 años, confirmó su agencia literaria, Curtis Brown.

«Lloramos el fallecimiento de uno de los escritores de ‘thriller’ más importantes del mundo», escribió el presidente de Curtis Brown, Jonathan Lloyd, en un comunicado recogido por medios británicos, en el que añadió que el literato murió en su casa, rodeado de su familia y tras una «breve enfermedad».

Forsyth nació el 25 de agosto de 1938 en Ashford, Kent (sureste de Inglaterra), estudió dos años (1956-1958) en la Universidad española de Granada y sirvió como uno de los pilotos más jóvenes de la Real Fuerza Aérea Británica antes de convertirse en periodista y espía del MI6.

«Utilizó su don para los idiomas en alemán, francés y ruso para convertirse en corresponsal internacional en Biafra», dijo Lloyd, en referencia a la región sudoriental que proclamó su independencia de Nigeria en 1967, lo que desembocó en una guerra.

«Consternado por lo que vio y utilizando su experiencia durante una temporada como agente de los servicios secretos (MI6), escribió su primera y quizás más famosa novela, El día del Chacal, e instantáneamente se convirtió en un autor de bestsellers global», relata Lloyd en la nota.

A lo largo de su carrera, Forsyth escribió más de 25 libros, muchos de ellos llevados al cine, de los que se han vendido más de 75 millones de ejemplares. El día del Chacal llegó a la gran pantalla en 1973, protagonizada por Edward Fox y más recientemente, en noviembre de 2024, se convirtió en una serie de televisión de SkyShowtime, protagonizada por Eddie Redmayne y la española Úrsula Corberó. Entre las obras de Forsyth también se incluyen El Expediente Odessa (1972), Los Perros de la guerra (1974), La alternativa del diablo (1979) o la colección de relatos de El Veterano (2001), entre otras.

En 2015 presentó una autobiografía titulada The Outsider: My Life in Intrigue. Además, según adelantó Lloyd en la nota, la BBC estrenará este mismo año un documental sobre la vida del escritor, que se titulará In My Own Words (En mis propias palabras).En 1997 el novelista fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE).