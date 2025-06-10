SURF ROCK
El virtuosismo irresistible de Los Straitjackets, este jueves en León
Los Straitjackets, la mítica banda de surf rock instrumental, palabras mayores del género tanto en imagen como trayectoria, originaria de Nashville, Tennessee, llega a león este jueves a las 20.30 horas en concierto en el Espacio Vías. Actuarán junto a Good Star Rocking on the Road, con entradas a 18 euros (Lizard, Gran Café y Entradium) y en taquilla, a 22 euros. Muchos recordarán que Straitjackets pueden presumir en su curriculum de las buenas migas y colaboraciones realizadas con el inconmensurable Nick Lowe. Formada en 1988 por el guitarrista Eddie Angel, el baterista Jimmy Lester y el bajista Scott Esbeck, el sonido de Los Straitjackets se inspira en los clásicos del género de los años 50 y 60, entre el virtuosismo y lo festivo. Un directo invencible.