El fantasma del castillo del Archivo Histórico Provincial de León

A veces es más creíble un fantasma en un castillo, si es un castillo como Dios manda, que, y aquí viene el elogio, encontrar al frente a alguien de la competencia y categoría de Eva Merino, directora del Archivo Histórico Provincial de León, que es castillo, cárcel y archivo, y de alguna manera, o de todas, la memoria externa de la provincia. En el archivo hay de todo. Lo sabido y por saber y, como advierten los que se dedican a este importante apartado de ser testigos y depositarios de la sociedad a la que pertenecen, asuntos de los que es mejor no hablar... Hay mañanas (ayer, no, que hacía mucho calor) que cuando sopla el viento del día lluvioso y nublado de León se oyen los pasos del fantasma del Castillo del Archivo Histórico Provincial de León. Si no se lo creen, pisen el patio del fantasma, como así quedó de nombre para los de la casa y más. Una visita guiada, enmarcada en las actividades en torno al Día Internacional de los Archivos, fascinó a los que se acercaron a recorrer las instalaciones explicadas por Merino. Y todos salieron con las expectativas superadas, tanto en lo que se aprende, se observa desde lo minucioso hasta las vistas, y lo que el archivo alimenta como sentimiento leonés.

Una mujer se sorprendía: «Cada vez que he venido me he llevado alguna sorpresa». Para otros, que habían acudido por simple curiosidad, la experiencia había sido mucho más que recomendable. La visita termina en lo alto, divisando León y el interior del complejo arquitectónico. Pero antes el recorrido deja traslucir que un archivo contiene el pasado pero también los pilares que conforman el presente. Y casi, diríase que didácticamente, explican el devenir de los pueblos.

Eva Merino, directora del Archivo Histórico Provincial de León, charla con la periodista leonesa Pilar Aller.PACHO RODRÍGUEZ

Y entre tanto documento, el factor humano, en este caso personalizado en Eva Merino pero con todo su equipo al mismo nivel, es el que ha convertido este rchivo en un referente sociocultural de León. Eva Merino Flecha es licenciada en Filosofía y Letras (Sección Historia) con grado en Antropología Social. En 1999, ingresa como funcionaria de carrera de la Junta de Castilla y León en el Cuerpo Superior Facultativo (Escala de Archiveros). En ese mismo año, obtiene por concurso la Subdirección del Archivo Histórico Provincial de León. En 2003, el Archivo Histórico Provincial de León recibió el Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público por su sistema de gestión. En 2007, accedió a la Dirección del Archivo Histórico. Y desde entonces, trabajo constante para que cumpla su función pero también su puesta en valor.

Por si esto fuera poco, un folleto escrito por Fernando Miguel e ilustrado por Noemí Martínez es tan delicatessen que después de la visita deja la sensación de poder llevarse a casa un poco de esta joya histórica leonesa.

Y vuelta a vuelta la historia siempre vuelve: Por la cárcel vieja la conocen solo los vecinos añosos; por el Archivo Histórico la mayoría de los investigadores y algunos ciudadanos, más de los que nos creemos, movidos por la necesidad de consultarlo por alguna herencia o deslinde de viejas propiedades; pero apenas nadie sabe responder hoy «¿dónde está el castillo de León?». «¿Qué castillo?», responderán casi todos. Y la respuesta está en la pregunta: en Puerta Castillo sin número.