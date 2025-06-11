Detroit Cebras, clásicos y garajeros, este viernes en León

Detroit Cebras, por supuesto, grupo formado por fanáticos de Detroit Cobras, es una banda asturiana pero también leonesa. Aunque tiene su base de operaciones en Asturias, León tira por dos de sus componentes que hacen que como ocurre este viernes aterricen con todas las ganas por algunos de los escenario leoneses. Será en el Babylon (viernes 13. 22.00 horas) donde desplegarán su repertorio.

Formalmente se definen como una banda de garage-rock and roll ubicada en Gijón y especializada en clásicos del soul y el rhythm and blues de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, pero revisitados y pasados por el tamiz del Garage de Detroit.

El setlist, son un puñado de temazos bailables, pero con toda la energía del garaje, porque hay que endulzar, pero lo justo.

Los antecedentes de la banda, son grupos tan dispares como Los Clones o Los Backliners, El Método o My Stereo, que les otorgan tablas suficientes para sacarle brillo a un recopilatorio de temazos Motown y otros sellos de Detroit. Bailes asegurados y locura garantizada son otras de las características a disfrutar de esta formación.

En la coctelera de los Cebras, se agitan también algunas novedades propias, como una adaptación de Dream Lover de Bobby Darin, con un filtro Undertones que resulta de lo más curioso. Detroit Cebras son Bego Natal a la voz principal, Bruno Suárez a las guitarras y coros, Óscar de la Huerga al bajo y Moisés Villanueva a la batería y coros. Será en el Babylon (8 euros).