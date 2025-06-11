La escuela juniana del este de León

La Asociación Balle de Scapa realiza una labor fundamental para la puesta en valor de los retablos renacentistas del este de León.dl

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Cistierna acoge este viernes, 13 de junio, a las 17.00 horas, una jornada cultural que servirá para presentar el excelente trabajo que se lleva a cabo dentro del proyecto Ruta de los retablos del Este de León. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

Abrirá la jornada Gumersindo Bueno, director de innovación del área de Cultura, Patrimonio y Paisaje de la Fundación Santa María la Real, quien presentará el proyecto de consolidación y dinamización que se lleva a cabo. Le seguirá la intervención de Marcelino Díaz, integrante de la Asociación Promonumenta, y Jesús Revilla de la Asociación Cultural Balle de Scapa, quienes hablarán de los orígenes y evolución de la ruta.

Actualmente, la ruta la integran diez retablos en otras tantas localidades del Este de la provincia de León. «Hablamos de un conjunto patrimonial que muestra el alcance del Renacimiento en esta zona de la provincia de León», comentan desde la Fundación Santa María la Real. «Un territorio donde la pujante situación económica en las décadas centrales del siglo XVI generó la posibilidad de renovar el mobiliario interior de las iglesias parroquiales», añaden.

juan de juni

La cercanía del monasterio de Trianos, de la orden de los Dominicos, al que llegaban los mejores pintores y escultores, influyó en la realización de estos retablos mayores y menores. Todos ellos se engloban en la denominada Escuela Juniana Leonesa, por su relación con artistas del círculo de Juan de Juni.

un reto en tres objetivos

El reto principal del nuevo proyecto que se prolongará hasta finales de año será consolidar la ruta y dinamizarla. Para ello se tienen en cuenta tres aspectos fundamentales: investigación, conservación y difusión. La iniciativa cuenta con un presupuesto global de 232.441 euros, de los cuales la Dirección General de Patrimonio aporta 142.199.

Entre los desafíos del proyecto está la redacción de un programa de gestión y un plan de acción que permitan consolidar la ruta como un itinerario cultural sostenible y enriquecedor para el territorio. En defnitiva, un paso más en la puesta en valor de un patrimonio que contribuye al neceasrio impulso rural.