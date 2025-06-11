Lost Acapulco en El Gran Café: rock y surf de los 60

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Lost Acapulco es el grupo que actuará este viernes en El Gran Café. Considerados una de las bandas más importantes del rock mexicano, su sonido se caracteriza por mezclar elementos del rock and roll clásico, el surf instrumental de los años 60 y ritmos frenéticos e hipnotizantes.

Lost Acapulco ha logrado reconocimiento internacional y ha realizado giras por México, USA, Europa y Japón. Su música ha sido elogiada por su energía, originalidad y capacidad para conectar con el público.

A lo largo de su carrera, Lost Acapulco ha lanzado 11 Sencillos , 9 epés y 3 elepés, varios discos recopilatorios y ha participado en la banda sonora de películas mexicanas como Sexo, pudor y lágrimas, Perfume de violetas, Matando cabos, Atlético San Pancho, la serie de Netflix Club de Cuervos y en diferentes documentales como El Camino Mas Largo de Enrique Bunbury.

Este 2025 lanzan su cuarto larga duración.