Aquella canción de Turmix en León

Ojaá toda esta historia acabara en vinilo. Puede que los enciclopédicos actuales no sitúen a Kike Turmix entre los grandes, pero el que fuera voz de The Pleasure Fuckers sí jugó a lo grande, todo. Exprimió su pasión por la música sin ser muy consciente de que se jugaba la vida y de aquí y de allá han quedado registradas en la memoria undeground andanzas de todos los pelajes. Aparece León entre los capítulos de la vida de este en realidad bilbaino, aunque fuera imagen malasañera reconocible. Nació en Bilbao, un 24 de junio de 1957, y murió en Madrid, el 17 de octubre de 2005, a causa de un cáncer de hígado. Con The Pleasure Fuckers, el grupo formado por la americana Norah Findley, referente auténtico de la escena punk madrileña, pero también emprendedora e impulsora de ese auténtico complejo musical que fueron los inolvidables Rock Palace (locales de ensayo, de encuentro, de conciertos, de auténtica reactivación), participó en el cambio del concepto del punk-rock en España, que apenas se remitía a postureo o rock radikal y lo pusieron en el escalafón de la trascendencia musical. Y en estas es cuando Turmix llega a León vía Los Cardiacos.

Ahora, Selenitas, esta disquera que es un canto a la máxima independencia, edita las tres canciones que Kike Turmix grabó en León. La leyenda dice que le gustó tanto que se quedó más tiempo del previsto. «León para Kike fue una especie de paraíso. Tenía todo lo que le podía gustar. Buena música, buena comida, buena bebida... Gente que le hacíamos caso. Con nosotros grabó un single editado por el Layla. Se hicieron 500 copias y yo no tengo ninguna. Era un personaje que tenía toda la pinta de estrella del rock. Como nos decía Zapico padre: Parecéis de la farándula. Pues eso lo tenía él», afirma Eduardo Fidalgo, Edu Layla, pieza fundamental del engranaje musical en León desde diferentes puntos de vista.

Con Selenitas salen ahora 3 temas que Kike Turmix grabó en León con Los Cardiacos hacia el año 1987, con motivo de los 20 años desde su muerte, bajo el título de Kike Turmix y Los Pasapurés. "Aparte de tener buena relación personal con este personaje (lo conocí y traté casi desde el mismo día que apareció por Madrid allá por el 82), resulta una figura bastante notable de los 80 en Madrid y en la música en general. Encabezó mucho tiempo al malasañero grupo The Pleasure Fuckers y trajo a tocar muchos grupos del llamado rock escandinavo, descubriendo formaciones como Nomads, Hellacopters, Turbonegro o los Backyard Babies. Previamente se hizo amigo de Johnny Thunders, Stiv Bators, Chris Bailey, Wayne Kramer, Peter Zaremba, Joe Strummer y todo rockero de su cuerda que pasara por España», rememora José Antonio Gómez, esto es Jose Dro, toda una institución musical, al frente de Selenitas junto a Kike Cardiaco y Ana González. Así, para conmemorar los 20 años de la muerte de Kike Turmix: 96 Lágrimas, Woolly Bully y Wild Thing. Todo un lujo underground con matrícula leonesa.