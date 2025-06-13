León desempolva al Scarlatti más raro

Scarlatti será el protagonista de la próxima temporada de las Músicas Históricas, que ya tiene cerrada, con medio año de antelación, el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). La actual edición estuvo dedicada a Palestrina, en el 500 aniversario de su nacimiento. La que viene, a Alessandro Scarlatti, del que se cumplen 300 años de su fallecimiento; un compositor mucho menos famoso que su hijo Domenico. Nacido en Sicilia en el siglo XVII, cuando la isla formaba parte del Imperio español, su producción musical es tan extensa como desconocida.

Con cinco conciertos —uno menos que este año— la programación de las Músicas Históricas la abrirá el 3 de febrero La Grande Chapelle, bajo la batuta de Albert Recasens. El recital, titulado Salve, Regina, está dedicado íntegramente al compositor Tomás Luis de Victoria. La Grande Chapelle es una vieja conocida por el público de las Músicas Históricas. Una formación especializada en recuperar el patrimonio musical hispano y difundirlo al mismo nivel que el de otras tradiciones europeas.

El 19 de febrero, el clavecinista Eduardo López Banzo dirigirá un recital dedicado a Scarlatti, acompañado por las mezzosopranos Jana Corominas y Diana Martins, y el contratenor Bruno Campelo. En el concierto, titulado A mezza voce. Cantatas de cámara de Alessandro Scarlatti, los intérpretes estrenarán en tiempos modernos la pieza O de’ regni di Dite.

El tercer concierto, el 4 de marzo, estará a cargo del grupo belga Vox Luminis, una de las formaciones vocales más prestigiosas del momento, bajo la dirección de Lionel Meunier. El ensemble está especializado en el repertorio inglés, italiano y alemán de los siglos XVII y principios del XVIII, dando vida tanto a conocidos obras maestras, como a repertorios menos interpretados, como el que traerá a León, con obras de A. Scharmann, T. Selle, J. H. Schein o A. Hammerschmidt, entre otros.

El 15 de abril, la formación que dirige Daniel Pinteño, Concerto 1700, interpretará obras de José de Torres, Corelli, José de Nebra, Giovanni Bononcini y Antonio Literes. La formación se fundó con la intención de interpretar obras del repertorio hispano que abarcan desde la etapa más temprana del barroco hasta los primeros destellos del romanticismo.

La programación de la próxima temporada la clausurará el 2 de julio Vespres d’Arnadí, que dirige el clavecinista Dani Espasa, que dedicará el concierto en el Auditorio a la música de Alessandro Scarlatti. En octubre esta formación pondrá en escena en el Palau de Barcelona, en formato concierto, una ópera del mismo compositor muy desconocida, una auténtica joya del Barroco, Il Mitridate Eupatore; una tragedia de inspiración clásica, basada en el texto de Girolamo Frigimelica Roberti.