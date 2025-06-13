Magic Pie: la fiesta que acabó en festival

Lo que era en realidad la despedida de uno de sus componentes, Samu Carretero, rumbo a Australia, en manos de los Brators terminó en una fiesta concierto como dios manda. Y llegados a ese punto, como salió bien, este sábado, 14 de junio, El Gran Café acoge el Magic Pie que ya tiene pinta de festival. Habrá que estar atentos al año que viene porque prometen que es probable que ya se alcance este formato. Con el apoyo del Plan B, el Black Dog, Taxman, Nuevo Café Luna y Cafetería Brasil y el propio Gran Café como patrocinadores han levantado el cartel de esta segunda edición con la participación de los grupos Hummo, Sageness, Kelia y los citados Brators, más Carlitos Belvis, Paquito Enfermedad, Madamme Medusa y Hardcobo como rotunda propuesta en cuanto a djs. Las entradas tienen un precio de 18 euros, anticipada, y 20 en taquilla, y la apertura de puertas será a las 18.00 horas.

Pero volviendo al inicio, Jorge Villoria, Sam Prowse, Jose Frechilla y demás, con Alberto Alonso como gran agitador y ideólogo del cotarro lo que querían era un encuentro entre amigos con la música que les apasiona como plato principal. Por eso esta segunda edición cumple a la perfección con lo que es su alimento musical.

Psicodelia

Con la psicodelia por bandera cada una de las bandas ofrece sus propios matices. Así lo explica Alberto Alonso cuando remarca que Hummo llegarían desde las raíces más clásicas hasta llegar a la propuesta de Kelia, que desde Sevilla proponen una psicodelia que surge desde la música electrónica. Por supuesto, Sageness y Brators, cada uno con su propio estilo confluirán en una cita que luego con la aportación de los djs parece convertirse en cita obligada del calendario rockero antes de que el verano arrase con todo.