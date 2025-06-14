Brad Pitt se compra en Gerona ‘un ovni portátil’ de los 60

Publicado por M. L. Madrid Creado: Actualizado:

Con enorme sigilo, el actor estadounidense Brad Pitt ha comprado en Cataluña una histórica rareza de la arquitectura prefabricada, diseñada en 1969 por el arquitecto griego Nikolaos Xasteros. Es una casa portátil ovalada, una suerte de platillo volante restaurado por el arquitecto y diseñador francés Clement Cividino. Estaba instalada en un idílico solar de la localidad gerundense de de Sant Climent Sescebes, desde donde ha ‘volado’ a California.

Apasionado de la arquitectura, Pitt colecciona casas singulares. Se ignora cuánto ha pagado por esta rareza modernista que Cividino halló abandonada en Grecia y compró en 2023. Tras restaurarla, estuvo expuesta hasta septiembre de 2024 en la finca-bodega Terra Remota, en el Ampurdán, hasta que Brad Pitt se interesó por ella. Fabricada con fibra de vidrio, la ‘casa ovni’, tiene una superficie de 45 metros cuadrados y suelo de madera. La discreta compra se realizó hace nueve meses, según ha explicado Cividino. A finales del año pasado se despiezó para trasladarla en dos grandes contenedores a California, donde el actor atesora sus singulares edificaciones, una colección de casas únicas de grandes arquitectos. Xasteros construyó otras siete casas iguales, de las que Cividino se ha hecho con cuatro que debe restaurar y que pondrá a la venta sin mobiliario. El actor se unió en 2012 al arquitecto canadiense Frank Gehry, diseñado del museo Guggenheim de Bilbao, para dotar de hogares a los damnificados por el huracán Katrina en 2005. Juntos crearon en Nueva Orleans una fundación para construir viviendas funcionales con materiales sostenibles. Interesado también en el diseño, Pitt tiene una línea de muebles. Cividino expone desde hace nueve años en Terra Remota, una bodega situada a los pies del parque natural de la Albera y adquirida por la familia Bournazeau Florensa en 1999. La empresa de arquitectura e interiores de Pepe Cortés ideó el espacio expositivo de 40 hectáreas que integra naturaleza, tecnología, estética y viticultura, con 23 hectáreas dedicadas a la vid. Todas las casas expuestas se han vendido por unos precios que Cividino no detalla. Sólo una se ha quedado en el Ampurdán y las demás han viajado a China, Corea o París. Ahora expone una casa tropical de 1947, pieza única del arquitecto Ferdinand Fillod y que Cividino rescató y restauró en colaboración con el Ministerio de Cultura francés. Su oferta se puede consultar en https://www.clementcividino.com