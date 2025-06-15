El Ballet de Kiev hará escala en León en otoño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ballet de Kiev actuará en el Auditorio Ciudad de León el 21 de octubre con la obra El lago de los cisnes; y un día después, pondrá en escena La bella durmiente. Tras el gran éxito de las giras del Ballet de Kiev de 2022 a 2024 por España, que han quedado marcadas en la memoria con la tinta roja que, con trazo grueso, describe la tragedia que se vive, en 2025 el Ballet de Kiev nuevamente recorrerá los escenarios más prestigiosos de España. Más de 225.000 personas disfrutaron de los espectáculos representados en las dos primeras giras por España. No es la primera vez que actúa en León y en otoño pondrá en escena su título más icónico.

El lago de los cisnes es uno de los ballets más famosos y queridos de todos los tiempos. Compuesto por Piotr Ilich Tchaikovsky entre 1875 y 1876, cuenta la historia del príncipe Sigfrido, quien se enamora de la princesa Odette, convertida en cisne por el malvado hechicero Von Rothbart.

El ballet es famoso por su impresionante coreografía, llena de movimientos gráciles y elegantes que simbolizan la gracia y la belleza de los cisnes. La danza del cisne es una de las partes más icónicas del ballet de todos los tiempos, con sus movimientos suaves y fluidos que parecen imitar la elegancia de las aves. Las entradas ya están a la venta y hay un abono para los dos ballets por 64 euros.