León abre 19 monumentos del Camino Francés

El Programa de Apertura de Monumentos Camino de Santiago Francés, que se desarrolla desde ayer y hasta el 12 de octubre, abarcará la posibilidad de visitar 41 monumentos en las tres provincias por las que transcurre este recorrido, Burgos, Palencia y León. En León serán 19 monumentos: la iglesia de San Juan, de Hospital de Órbigo; las iglesias de San Pedro y Santa Marta, en Astorga; la iglesia de Foncebadón; la iglesia de Santa María Magdalena y la ermita de San Esteban, en Riego de Ambrós; la iglesia de la Virgen de las Angustias, en Molinaseca; La Encina y la iglesia de San Andrés, en Ponferrada; la iglesia de San Ildefonso, en Camponaraya; la colegiata de Santa María y las iglesias de San Francisco, San Nicolás, Santiago y la del convento de la Anunciata, en Villafranca; la iglesia de San Juan Bautista, en La Portela; la de San Pedro, en Ambasmestas; y la de San Andrés, en Vega de Espinareda. La Consejería de Cultura, Deporte y Turismo ha informado este sábado de la iniciativa, puesta en marcha en colaboración con las Diócesis de Burgos, Palencia y Astorga. El objetivo es promover la apertura del patrimonio artístico de la Comunidad, por lo que se extiende la apertura de los templos hasta el mes de octubre, favoreciendo la visita a todos los peregrinos y visitantes del Camino en verano e inicio del otoño. En Burgos, se abren dieciséis monumentos; y seis, en la de Palencia. Todos adaptarán los horarios de apertura al tránsito de los peregrinos y en función de las tradicionales etapas del Camino, con información detallada de cada uno en el material promocional. El Camino de Santiago Francés es una ruta excepcional y llena de espiritualidad plagada de grandes hitos patrimoniales, desde pequeñas ermitas románicas a grandes catedrales góticas, a través de parajes naturales, sendas milenarias y acogedoras poblaciones donde descansar y reponer fuerzas, han precisado dichas fuentes en un comunicado.

Este programa posibilita el acceso y conocimiento de algunos de los recursos culturales y artísticos de Castilla y León que habitualmente no son visitables o tienen condiciones de visita muy limitadas. La junta ha editado un folleto promocional que recoge información de los 41 monumentos.