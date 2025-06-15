JACOBEO MONUMENTAL
León abre 19 monumentos del Camino Francés
La Junta quiere promocionar el Patrimonio de la Ruta Jacobea en colaboración con las diócesis
El Programa de Apertura de Monumentos Camino de Santiago Francés, que se desarrolla desde ayer y hasta el 12 de octubre, abarcará la posibilidad de visitar 41 monumentos en las tres provincias por las que transcurre este recorrido, Burgos, Palencia y León. En León serán 19 monumentos: la iglesia de San Juan, de Hospital de Órbigo; las iglesias de San Pedro y Santa Marta, en Astorga; la iglesia de Foncebadón; la iglesia de Santa María Magdalena y la ermita de San Esteban, en Riego de Ambrós; la iglesia de la Virgen de las Angustias, en Molinaseca; La Encina y la iglesia de San Andrés, en Ponferrada; la iglesia de San Ildefonso, en Camponaraya; la colegiata de Santa María y las iglesias de San Francisco, San Nicolás, Santiago y la del convento de la Anunciata, en Villafranca; la iglesia de San Juan Bautista, en La Portela; la de San Pedro, en Ambasmestas; y la de San Andrés, en Vega de Espinareda. La Consejería de Cultura, Deporte y Turismo ha informado este sábado de la iniciativa, puesta en marcha en colaboración con las Diócesis de Burgos, Palencia y Astorga. El objetivo es promover la apertura del patrimonio artístico de la Comunidad, por lo que se extiende la apertura de los templos hasta el mes de octubre, favoreciendo la visita a todos los peregrinos y visitantes del Camino en verano e inicio del otoño. En Burgos, se abren dieciséis monumentos; y seis, en la de Palencia. Todos adaptarán los horarios de apertura al tránsito de los peregrinos y en función de las tradicionales etapas del Camino, con información detallada de cada uno en el material promocional. El Camino de Santiago Francés es una ruta excepcional y llena de espiritualidad plagada de grandes hitos patrimoniales, desde pequeñas ermitas románicas a grandes catedrales góticas, a través de parajes naturales, sendas milenarias y acogedoras poblaciones donde descansar y reponer fuerzas, han precisado dichas fuentes en un comunicado.
Este programa posibilita el acceso y conocimiento de algunos de los recursos culturales y artísticos de Castilla y León que habitualmente no son visitables o tienen condiciones de visita muy limitadas. La junta ha editado un folleto promocional que recoge información de los 41 monumentos.