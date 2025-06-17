Homenaje a tres pioneros de la arqueología en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación, la Escuela de Minas de la Universidad de León y el Ayuntamiento del Valle de Ancares tributarán un homenaje mañana, a partir de las 19.30 horas, a los investigadores franceses Claude Domergue, Gérard Hérail y Béatrice Cauvet por sus grandes aportaciones al conocimiento histórico, arqueológico y geológico de la provincia leonesa, concretamente en un aspecto tan significativo y de tanto potencial como es la minería astur-romana del oro, fundamental para la creación de un peculiar paisaje cultural que en el caso de las Médulas ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Como prólogo al curso de verano denominado De las Médulas a la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses: la minería aurífera romana como patrimonio cultural del Bierzo , que se celebrará en Pereda de Ancares y en otros lugares del valle los días 19 y 20 de este mes; mañana los organizadores llevarán a cabo en la Sala Región del ILC un acto de reconocimiento a los tres investigadores, aunque Claude Domergue no podrá asistir en persona, pero sí por medio de un audiovisual. En el acto glosarán los méritos de estos especialistas y de sus respectivos equipos, y se les entregarán unas placas conmemorativas. Este grupo de investigadores franceses, pioneros de la arqueología minera en Europa, y muy principalmente en León, desarrolló un exhaustivo estudio sobre la minería aurífera romana en nuestra provincia, abarcando desde el sector del Teleno y la Valduerna hasta las explotaciones de los Ancares y de las Médulas.

Su labor se centró en identificar las distintas técnicas de extracción utilizadas, con especial atención a aquellas aplicadas en materiales sedimentarios, así como en documentar detalladamente la red hidráulica necesaria para la recuperación del oro.

A ellos se debe uno de los primeros mapas detallados de la red hidráulica de las Médulas, elaborado en la década de los setenta. Para ello, desarrollaron una metodología basada en el uso de pares de imágenes estereoscópicas del llamado «vuelo americano» de la Serie B (1956-57) y oblicuas, con las que pudieron cartografiar los distintos elementos mineros. Una técnica que ha sido de gran utilidad y que, a pesar de la llegada de nuevas tecnologías como el LiDAR aerotransportado y los drones, sigue siendo uno de los principales apoyos en el estudio de la minería aurífera romana. Estos trabajos pioneros incluyeron, como en el caso de la Valduerna, un análisis minucioso de los denominados «castros mineros» —conocidos localmente como coronas— que, gracias al estudio de los restos arqueológicos, permitió datar el inicio de la actividad minera en este sector a comienzos del siglo I. Asimismo, los tres fueron ejemplares en promover un enfoque interdisciplinar en el estudio de la minería romana.