La banda Timo se apunta a las fiestas de León

La banda colombiana Timo, nominada al Latin Grammy, se suma a la Gala de Cadena Dial que ofrecerá un macroconcierto el sábando en la explanada de la Junta, en el que se subirán también al escenario Sonia Gómez, Ezio Oliva, Candela Gómez, Barei y Café Quijano. Timo acaba de estrenar nuevo single, titulado Karma, una canción de pop rock llena de nostalgia. Karma nació durante una sesión creativa en El Desierto, un estudio legendario a las afueras de Ciudad de México.