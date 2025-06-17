Sotheby's subasta un dinosaurio joven

Publicado por EFE Nueva York Creado: Actualizado:

Sotheby’s subastará en julio en su sede de Nueva York el esqueleto de un joven Ceratosaurus, único ejemplar juvenil conocido de esta especie de dinosaurio carnívoro que habitaba la Tierra hace unos 154–149 millones de años aproximadamente. Según la casa de subastas, este esqueleto de casi dos metros de alto y tres de largo podría alcanzar en subasta un valor de entre cuatro a seis millones de dólares. Se trata de un ejemplar poco común y excepcionalmente bien conservado puesto que, aunque existen cuatro esqueletos de Ceratosaurus, es el único «juvenil» ya que pertenece a una etapa de la vida temprana de este depredador considerado «uno de los más temibles del mundo». El comunicado indica que es «uno de los ejemplos más finos y completos de su género jamás encontrado», compuesto por 139 elementos óseos fósiles originales, entre los que destacan un cráneo «notablemente completo y totalmente articulado». El Ceratosaurus se distinguía por «su cuerno nasal único y distintivo, sus dientes alargados y una hilera de armadura ósea que recorría su espalda y cola». Era así un depredador veloz y ágil, pero a la vez robusto y poderoso, similar a su primo lejano, el Tiranosaurio rex, al que precedió por unos 100 millones de años. Según el comunicado, los huesos del fósil presentan «una mineralización exquisita, un intenso color gris negruzco y un detalle excepcional». El ejemplar del período Jurásico tardío fue descubierto en 1996 en la cantera Bone Cabin (Wyoming), famosa por sus excavaciones.