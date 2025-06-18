Botines muestra los proyectos perdidos de Gaudí

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Antoni Gaudí no pudo llevar a la práctica todos los edificios que diseñó. El mes de Gaudí comienza en el Museo Casa Botines con la presentación del libro Antoni Gaudí. Proyectos perdidos, esta tarde, a partir de las 19.30 horas, en el semisótano. Jorge Ibáñez Puche, arquitecto especializado en la conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, presentará su Art Book en el que se pueden ver bocetos de proyectos de Gaudí que no se llevaron a cabo.

Gaudí. Proyectos perdidos invita a explorar el lado más oculto y desconocido del arquitect cataláno, revelando bocetos, ideas y proyectos inéditos que marcaron el inicio de su brillante carrera. Contiene una selección exclusiva de los primeros proyectos del arquitecto, que destacan por su originalidad y atrevimiento, mucho antes de que sus grandes obras lo consagraran a nivel mundial. Cada página acerca más a la mente del joven Gaudí, mostrando cómo rompía con las convenciones y trazaba su propio y original camino hacia una nueva era en la arquitectura. No solo diseñaba edificios, sino que creaba universos donde la arquitectura se entrelazaba con el arte y la espiritualidad.

Este viernes, a las 21.30 horas y a las 22.00 horas habrá visitas guiadas nocturnas al edificio. Durante la visita caerá la noche, que finalizará con una consumición en El Modernista de Ezequiel. En estos recorridos especiales, los participantes podrán descubrir espacios que habitualmente no están abiertos al público. Estas visitas también se celebrarán el 27 de este mes. Las entradas ya están disponibles en la web www.casabotines.es/entradas. Desde el viernes y hasta el 5 de octubre comienza el horario de verano del Museo Botines, que abrirá de 10.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.