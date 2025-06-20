Siloé actuará en León en el Hallowindie

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Siloé se suma al cartel del Hallowindie, que se celebrará en el Palacio de Exposicones el 1 de noviembre, en el que ya están confirmadas las actuaciones de Bombai, Cosmética, Mañana Viernes y Motto. Siloé, la banda que recomendó Coldplay, cierra el cartel del Hallowindie. Chris Martin compartió una canción de Siloé en Instagram. Desde entonces y tras infinidad de conciertos y más de 23 millones de escuchas en spotify y youtube, el súper éxito les ha llegado con su último álbum, Santa Trinidad. Ese disco y tems de La verdad, La luz, Metrópolis y Metrópolis 2.0 serán los que tocarán en León