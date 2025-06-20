Un documental llevará la historia de Feve por la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El documental El tren del olvido, que repasa la historia del ferrocarril de vía estrecha, su deterioro y su papel en las comunicaciones de León, se proyectará en doce de las localidades para visibilizar su declive. Los vecinos de la ribera del Torío y de la Montaña Central y Oriental tendrán ocasión de contemplar la película que narra el deterioro de este servicio público tan arraigado en el paisaje y en la cultura social leonesas, así como de debatir sobre el tema y de tejer redes encaminadas a la búsqueda de soluciones, ha señalado el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán. La productora Bambara Zinema y el Instituto Leonés de Cultura han aunado esfuerzos para llevar una docena de proyecciones de El tren del olvido a otras tantas localidades hilvanadas por el ferrocarril de vía estrecha de la provincia, popularmente conocido como “la Feve” o “el tren de Matallana”. Las proyecciones se harán en San Feliz de Torío (25 de junio), Matallana de Torío (11 de julio), Villaquilambre (21 de julio), Manzaneda de Torío (6 de agosto), La Vecilla (8 de agosto), Vegacervera (9 de agosto), Cármenes (10 de agosto), Villaverde de Arriba (14 de agosto), Pedrún de Torío (21 de septiembre) y Cistierna (jornada de clausura, 11 de octubre). Aún faltan por concretar las fechas de proyección en Boñar y en León cacpial, esta última previsiblemente en la Sala Región del ILC, en la segunda quincena de septiembre. El objetivo es visibilizar el agudo problema que sufre en estos momentos este servicio público, así como concienciar sobre las posibilidades de lucha ante tal situación y la búsqueda de soluciones. «El tren del olvido acerca al ciudadano la realidad diaria a la que se han de enfrentar los viajeros de la antigua Feve». El documental, dirigido por Isabel Medarde, nace del compromiso personal de Manuel Urueña, ingeniero jubilado, afectado directamente por la situación.