Clásicos en San Francisco

La Federación Coral Leonesa y la Orquesta Juventudes Musicales Universidad de León (JJMM-ULE), bajo la dirección del maestro Juan Luis García, celebran hoy a las 20.15 horas, en la Iglesia de San Francisco de León, un concierto sinfónico-coral, coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Música. Este concierto se lleva a cabo dentro del IV Ciclo Coral Claustro Abierto Capuchinos y gracias a la generosa colaboración de los Hermanos Franciscanos Capuchinos.

El acto contará con la participación de un coro formado por más de 115 coralistas, todos ellos componentes de coros miembros de Fercole, que junto a la Orquesta Juventudes Musicales de la Universidad de León (JJMM-ULE) interpretarán tres obras del compositor noruego Ola Gjeilo, todo ello bajo la dirección del maestro Juan Luis García. FECORLE, es una federación musical y cultural sin ánimo de lucro, integrada, actualmente por 13 asociaciones corales de la provincia de León y tiene, entre sus objetivos, la promoción, desarrollo y difusión de la música coral en todas sus manifestaciones. Fercole nace abierta a la participación de todos los coros de nuestra provincia, sobre las ideas de igualdad, unión, colaboración y respeto, buscando aunar esfuerzos en el objetivo común de conservar, desarrollar y difundir la música coral en todas sus manifestaciones, fomentando la igualdad, unión, colaboración y respeto entre sus miembros. La Orquesta, con una amplia experiencia en el fomento de la práctica orquestal entre jóvenes, está adscrita al Área de Actividades Culturales de la Universidad de León, dependiente del Vicerrectorado de Cultura.