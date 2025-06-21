Alfileres que prenden arte

Hoy, sábado 21 de junio a las 12.00 horas, se inaugura la exposición Prendido con alfileres. Creación colectiva en una exposición con mucho arte, tanto que hay collage y fotografía, poesía y textil... La exposición ya es visitable en la Peregrina de Sahagún. Y sus autoras son talento individual que se suma bajo el nombre de Prendido con alfileres, realizada por el colectivo Laborarte, que nace con la ambición de ser un referente artístico para el norte de la provincia de León. Para esta muestra participan Ana Campos, Elena Campos con piezas textiles; Cristina Ibáñez, Pilar L. Duque, Cathy Thompson con técnica mixta a la que incorporan elementos textiles, Fernando Tuñón con fotografías, Silvia Pérez Sanz con collage y Beatriz García con una selección de poemas.

Prendido con alfileres se puede visitar ya desde el 16 de junio y estará a disposición del público hasta el 13 de julio en el claustro de la planta baja del convento de La Peregrina de Sahagún, de miércoles a domingo en horario de 9.30 horas a 14 horas y de 16 horas a 19 horas. Es por tanto una magnífica oportunidad de presenciar y admirar obras contemporáneas en un espacio histórico igual de admirable en el que cada pieza invita a reflexionar sobre la fragilidad y la conexión entre el arte y el patrimonio cultural. Una experiencia de las que en el convento de la Perregtina se vienen realizando con exposiciones que no dejan indiferente al visitante, en el claustro de la segunda planta continua la exposición Lúpulo en el jardín conventual» del colectivo Arte Público.

La iniciativa del colectivo Laborate de realizar un homenaje a la mujer desde un punto de vista artístico y simbólico con una frase que procede de las técnicas textiles «prendido con alfileres» que se refiere a aquello está sujeto con alfileres a la espera de un cosido más seguro, plantea una reflexión sobre la situación actual de la igualdad entre hombres y mujeres para construir un mundo mejor. Usan términos de una actividad universal, sencilla, para coser, reparar lo roto, zurcir o unir como métafora de la fuerza, la belleza, la superación y la influencia positiva de las mujeres que desde todos los cuidados y los sufrimientos de lo doméstico, trascienden lo público, lo social y lo político. Creando con la manifestación artística y con su simbología acciones positivas en la perspectiva de la mujer.

Otro de los objetivos del colectivo es invitar al espectador a interactuar con la exposición dejando su homenaje a las mujeres que le son cercanas y que como las que sugieren las obras han luchado o luchan para la superación de las desigualdades. Una invitación a ser parte de la exposición colectiva, con la imagen o la palabra que represente la voz de los que desean un mundo mejor. Como una oportunidad para expresar, conectar y construir juntos un mensaje lleno de significado y esperanza. La exposición inició su recorrido en el monasterio de Sandoval, y tiene destinos próximos.