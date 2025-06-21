Saben más por diablos que por viejos

Llevan en la sangre las máximas del rock and roll, del show debe continuar, de que haga el tiempo que haga nadie parará el show. Y ayer así lo hicieron. Son Los Diablos. Los de Un rayo de Sol... El ritmo yeyé sigue siendo su principal manera de expresarse musicalmente. Y puede que ahora lo hagan más a la velocidad de crucero que imponen los años pero cuando suenan canciones como Oh Oh July o Acalorado los ojos del público regresan a la ilusión.

Esto fue el viernes, la fiesta sigue: para hoy sábado llegan a León en fiestas y aunque lo hagan de aquella manera, un poco de Café Quijano es mucho. Por si no fuera suficiente batiburrillo esta semana de San Juan y San Pedro, y demás santos, lo de Cadena Dial es la clásica caravana de artistas en donde la emergencia del pop es un arma invencible convertida en pura herramienta de promoción (todo es promoción). La gran ventaja es que Café Quijano están en el momento dulce de este nuevo disco, Miami 1990, en donde han alcanzado un nivel en el que pueden gustar a los fans de Estopa, pero también de Calamaro, de los boleristas y de los impenitentes de Fito y los Fitipaldis, o del Páez que también es Fito. En definitiva, lujos sorpresa en estos San Juan y San Pedro con el presente de Miami 1990 en la plaza de la Explanada de la Junta de la capital leonesa.

En resumen, Cadena Dial llega con Cadena Dial, La Gira de Verano. A partir de las 22.00 horas, Café Quijano, Barei, María Parrado, Candela Gómez, Sonia Gómez y Ezio Oliva se darán cita en la Explanada de la Junta de la capital leonesa para ofrecer un concierto gratuito con el que la emisora quiere celebrar el inicio del verano de la mano de la mejor música en español.

Café Quijano trae a León en medio de Miami 1990 Tour, la exitosa gira que los está llevando por escenarios de toda España y América Latina para rememorar grandes hits de su carrera como La Lola, Robarle tiempo al tiempo, La taberna de Buda o Desde Brasil.

Siete años después de lanzar su último disco, Barei llega a León para presentar Trece, su nuevo álbum que incluye temas como Ya no va conmigo o Desordenada. El cartel del concierto, que contará con la locutora Cristina Dalmau como maestra de ceremonias, lo completan María Parrado, Candela Gómez, Sonia Gómez, TIMØ y Ezio Oliva, que interpretarán éxitos como Sevilla, Soy tu problema, Besos de mi parte, No es q no te quiera, Júpiter, Vino Rosé o Siempre has sido tú, entre otros.

Por su parte, dentro de su gira Tú Confía Tour, Polo Nández llega hoy a su ciudad en un concierto que comenzará a las 23.00 horas. El concierto, gratuito y enmarcado dentro de las fiestas de San Juan y San Pedro, se celebrará en la emblemática Plaza de San Marcelo, y promete ser una noche para el recuerdo. Con millones de escuchas en plataformas digitales y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, Polo Nández continúa consolidándose en el pop.