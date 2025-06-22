Arte por amor al barrio

Un día descubres el barrio y otro, el barrio te descubre a ti. No diga Soho, sino Crucero, para entender esta cuestión de armonía cívica que reivindica lo que está al lado, que a veces, por esa cercanía, no se atiende. Pero en este caso sí, y el barrio puede presumir de acumular más talento por metro cuadrado que otras zonas supuestamente de más relumbrón. Ahí, un Jonathan Notario, un Fandiño, un Melón y todos los demás, por supuesto, representan la creatividad que aún aspira a interpelar más que a agradar y a cubrir el expediente de turno que a veces es necesario porque esta gente de la cultura tiene la mala costumbre de querer comer todos los días. De todas formas, hoy, la idea es la de reivindicar disfrutando el orgullo de ser artista. De ser del barrio, de pertenecer a la gente anónima que hacen propio el acento de la ciudad. Hoy, lo rentable es quererse.

Ya son diez los espacios creativos del histórico barrio ferroviario leonés que, unidos en colectivo multidisciplinar, han organizado un mercado-exposición al aire libre bajo el título de OFF Feria del Barrio de los Artistas. Se celebra hoy domingo 22 de junio, de 10.00 a 22.00 horas, gracias a la colaboración de la Parroquia de San Francisco de la Vega, en cuyo patio exterior, además de la Feria OFF, se llevarán a cabo distintas actividades para niños y adultos.

El Barrio de los Artistas, al otro lado del río Bernesga y de las vías del tren, se dio a conocer el pasado mes de diciembre y, en estos meses, a los ocho espacios iniciales que programaron entonces una jornada de puertas abiertas para darse a conocer —La Cabaña, Espacio_E, Galería Cinabrio, El Sitio EF, Ediciones Menguantes, La Futura, La casa Magnética e Isla Bukanera— se han sumado otros dos, Estudios Tripolares (música, audiovisuales, fotografía) y Luis Melón (artes plásticas). Entre todos han organizado esta primera feria de arte contemporáneo, en la que participan nueve de los diez espacios. OFF Feria del Barrio de los Artistas tiene como objetivo visibilizar el trabajo de los creadores multidisciplinares que tienen su sede artística al otro lado del río Bernesga y de las vías ferroviarias (León Oeste), dinamizar la vida artística y cultural del extrarradio y poner en valor la periferia leonesa, donde se aglutina un rico mosaico multiétnico y cultural.

Los expositores son: La Casa Menguante (Ediciones Menguantes: Lía Peinador, José Luis González Macías), Estudios Tripolares (Juan Marigorta), La Futura (Artes Escénicas: Manuel AO, Ester D. Jové, María Casares, David Tornadijo), Galería Cinabrio (Gemma Cinabrio), El Sitio EF (Eduardo Fandiño), La Cabaña (Mónica Alija), La Casa Magnética (Jonathan Notario, Efraím Ortega), Isla Bukanera (Juan Rafael, Eloísa Otero) y Luis Melón.

Entre las actividades previstas en el patio de la iglesia de San Francisco de la Vega (accesos: C/ Gómez Salazar 26, y Avd./ Dr. Fleming 47) y con el bar de la parroquia (Bar Social La Vega) abierto desde primera hora de la mañana en horario ininterrumpido, habrá propuestas para todos los públicos. Juan Rafael pinchará algunos de temas de música clásica. Este artista realizará también, a lo largo del día, una sesión de pintura en directo. Mónica Alija (La Cabaña) desarrollará un taller que lleva por título Pinta tu barrio, orientado al público infantil. El taller tiene un coste de 8 euros por niño y necesita reserva previa a través de: @estaeslacabana. La Galería Cinabrio impartirá un taller gratuito sin previa reserva que lleva por título Creación de Mándalas a través del Land Art. Este taller se desarrollará de forma continua a lo largo de la jornada en el expositor de Cinabrio. A partir de las 13.30 horas Juan Marigorta amenizará la feria con una selección musical de grupos de León que han grabado sus trabajos discográficos en Estudios Tripolares. Sobre las 15.00 horas será el turno del artista Eduardo Fandiño, que ha preparado una selección musical para la Feria enfocada en hacer bailar incluso a los más tímidos. A las 17.00 horas Manuel AO hará un recorrido musical por la banda sonora de su vida. Sobre las 18.00 horas, desde Ediciones Menguantes se ha preparado un taller, gratuito y sin reserva previa, que lleva por título Ejercicios de Observación. Este taller se realizará en el expositor de la editorial. A las 19.00 horas dará comienzo el baile social dirigido por María Casares que constará de un taller de baile centrado en el estilo del Lindy Hop (Swing) y una sesión posterior en la que desmelenarse a ritmo sincopado. El taller es gratuito y abierto a todas las edades.