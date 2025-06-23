Fàcyl 2025 bate todos los récords

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, valoró «muy satisfactoriamente» la celebración del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que acaba de concluir con un balance de dos millones de espectadores en su vigésimo aniversario, «gracias al impulso decidido de la Junta por una cultura de vanguardia, apostando por la innovación, la colaboración y la variedad artística, con una programación que ha llenado las calles y plazas de Salamanca, sumando más actividades y más compañías participantes que el pasado año, pasando de 35 a 50».

Sancho destacó «la importancia de la producción artística en un festival como FÀCYL, con 10 producciones propias que se han estrenado tras un importante trabajo de meses y con la participación de colectivos, compañías y artistas de la Comunidad, generando producciones originales, favoreciendo laboratorios de ideas e incorporando el talento emergente de jóvenes artistas». En este sentido, la viceconsejera ha señalado que «FÀCYL está posicionado como uno de los festivales de referencia en España, con 13 estrenos este año y convertido en una entidad cultural de primer orden, tanto para Salamanca como para la Comunidad en su conjunto».

En esta ocasión, la programación de este año, que ha contado con cerca de 100.000 espectadores, «ha tenido más de 80 actividades, frente a las 60 del pasado año», repartidas por una veintena de espacios escénicos de la Ciudad Patrimonio Mundial, «apostando por la innovación artística gracias a las múltiples disciplinas desarrolladas: música, teatro, danza, circo, vídeo mapping, arte y literatura, y nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas». Una programación que ha contado con 50 compañías, 32 nacionales y 18 con artistas procedentes de Francia, Italia, EEUU, Colombia, China, Cuba, Jamaica, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Brasil, Argentina, Ecuador y Ucrania.

La viceconsejera ha agradecido el trabajo que ha desarrollado todo el equipo del Festival y especialmente Rodrigo Tamariz, que por tercer año se ha encargado de la dirección artística, además de la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, así como del resto de instituciones locales, asociaciones y colectivos culturales y sociales de la ciudad, que se han implicado en el correcto desarrollo del Festival, fortaleciendo lazos con el tejido cultural de la ciudad, el talento artístico local y colaborando, también, con el empresariado a través de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. La celebración del XX aniversario de FÀCYL comenzó con un concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el 13 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, bajo la batuta de Baldur Brönimann y con Dominique Wleeshouwers como solista de percusión. Un ejemplo de compromiso y colaboración de la sinfónica regional con Salamanca.