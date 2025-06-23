Las románticas bandas locales leonesas

Fran Allegre y D’urria, con su repertorio Tsaciana, serán hoy parte destacada de la propuesta musical de las fiestas, la que lleva clave local. Folclore de alto valor y voltaje que remite a las esencias pero que tiene todo su futuro en lo que es más que una moda pasajera.

Sirve para enlazar que a partir de lo que pueda ser más o menos representativo de las raíces es siempre lanzadera de los músicos que luego hacen discurrir sus carreras por territorios más generalistas. La tradición rock es innegable. Y como los cachés de los grupos de éxito están disparados, tirar de la cantera local es una de las pocas posibilidades, a las que además se prestan las románticas bandas locales de León. A diferencia de sus colegas de fuera, más o menos mediáticos, se sigue jugando la baza de que en su caso tienen los cachés congelados.