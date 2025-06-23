La ULE programa un curso de verano para aprender a escribir un guion, rodar y montar un cortometraje

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

‘Cine-Express. Rodando en la Uni’ es el título del curso de verano que ha programado la Universidad de León entre el 30 de junio y el 11 de julio, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00, en total 60 horas (tres créditos ECTS) en las que el alumnado aprenderá a escribir un guion, conocerá y manejará las técnicas cinematográficas, el rodaje y el montaje de un cortometraje breve.

Se trata de un curso, destacan sus directores Ricardo Fernández Ferreras y Raúl Barba Martín en el que primará el aprendizaje práctico sobre el teórico y, por ello, al concluir las dos semanas, el objetivo que se marcan es que hayan realizado un pequeño cortometraje. Para ello, conocerán las competencias de cada departamento en un rodaje cinematográfico, recibirán nociones básicas de escritura de guion, así como unos conocimientos básicos de comunicación audiovisual, identificarán el valor de cada plano y cómo expresar emociones mediante la imagen y el sonido y, finalmente, recibirán conocimientos de preproducción, producción y posproducción. La asistencia es presencial, se desarrollará entre el Instituto Confucio de la ULE y las oficinas de RocCreaciones y se debe acudir como mínimo al 80 por ciento del curso, así como ser participativo y proactivo durante el mismo para superarlo.

Los directores de este curso son Raúl Barba, director del Área de Extensión Universitaria de la ULE y Ricardo Fernández Ferreras, director de fotografía cinematográfica. A ellos se suman los profesores Emilio Pérez Calviño, director, guionista y productor de cine; Isabel Medarde Oliden, directora, guionista y productora de medios audiovisuales y Laura Rodríguez del Amo, técnica de sonido.

La tasa ordinaria de este curso es de 250 euros, para estudiantes de la ULE y de otras universidades, así como para desempleados se reduce a 200 euros. Las inscripciones se realizan en este enlace.

EL PROGRAMA

Lunes 30 de junio

10:00 a 13:00 Centro Confucio, 15:00 a 18:00 oficinas RocCreaciones.

Presentación del curso, clase de guión. Impartida por Emilio Pérez Calviño e Isabel Medarde Oliden.

Martes 1 de julio

10:00 a 13:00 Centro Confucio, 15:00 a 18:00 oficinas RocCreaciones.

Fotografía (I): equipo, planificación, storyboard, tipos de plano, iluminación, movimiento, localizaciones, etc. Impartida por Ricardo Fernández Ferreras.

Miércoles 2 de julio

10:00 a 13:00 Centro Confucio, 15:00 a 18:00 oficinas RocCreaciones.

Guion : roles en un equipo de cine, departamentos. Producción. Impartida por Emilio Pérez Calviño e Isabel Medarde Oliden.

Jueves 3 de julio: Rodaje.

Viernes 4 de julio: Rodaje.

Lunes 7 de julio

10:00 a 13:00 Centro Confucio, 15:00 a 18:00 oficinas RocCreaciones.

Rodaje (III). Presente todo el equipo de profesores, Emilio Pérez Calviño, Isabel Medarde Oliden, Ricardo Fernández Ferreras y Laura Rodríguez del amo, cada uno en su departamento de rodaje.

Martes 8 de julio

10:00 a 13:00 Centro Confucio, 15:00 a 18:00 oficinas RocCreaciones.

Fin del rodaje, edición: montaje, sincronización del audio… Presente todo el equipo de profesores, Emilio Pérez Calviño, Isabel Medarde Oliden, Ricardo Fernández Ferreras y Laura Rodríguez del Amo, cada uno en su departamento de rodaje.

Miércoles 9 de julio

10:00 a 13:00 Centro Confucio, 15:00 a 18:00 oficinas RocCreaciones.

Edición: sonido en el rodaje y postproducción: música, efectos, diálogos, etc. Impartida por Ricardo Fernández Ferreras y Laura Rodríguez del Amo.

Jueves 10 de julio

10:00 a 13:00 Centro Confucio, 15:00 a 18:00 oficinas RocCreaciones.

Edición: color, efectos, mezcla de sonido, Foley… Impartida por Ricardo Fernández Ferreras y Laura Rodríguez del Amo.

Viernes 11 de julio

10:00 a 13:00 Centro Confucio, 15:00 a 18:00 oficinas RocCreaciones.

Edición: visionado final del cortometraje. "Charla sobre distribución, plataformas y derechos de contenidos audiovisuales". impartida por Isabel Medarde Oliden.