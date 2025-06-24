Belleza en Sahagún prendida con alfileres

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

El colectivo Laborarte inauguró exposición en el claustro de la planta baja del convento de La Peregrina de Sahagún con obras de Ana Campos, Elena Campos, Cristina Ibáñez, Pilar L. Duque, Cathy Thompson, Fernando Tuñón, Silvia Pérez Sanz y Beatriz García.

Prendido con alfileres estará a disposición del público hasta el 13 de julio en el claustro de la planta baja del convento de La Peregrina de Sahagún, de miércoles a domingo en horario de 9.30 horas a 14 horas y de 16 horas a 19 horas. la muestra propone la oportunidad de presenciar y admirar obras contemporáneas en un espacio histórico igual de admirable en el que cada pieza invita a reflexionar sobre la fragilidad y la conexión entre el arte y el patrimonio cultural. Una experiencia de las que en el convento de la Peregrina se vienen realizando con exposiciones que no dejan indiferente al visitante como «Lúpulo en el jardín conventual» del colectivo Arte Público.