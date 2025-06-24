Hoy tienen peluquería juntas, dicen desde Subterfuge, esa fábrica de éxitos comandada por Gemma del Valle y Carlos Galán que desde la independencia ha lanzado al estrellato a un buen número de artistas. Las que van juntas a la peluquería son Samantha Hudson y Luis Miguélez, tan pertenecientes al mundo como a León por nacimiento. Lanzan canción y al igual que el show debe continuar, anunciarlo no se puede retrasar... Es la ya clásica de Miguélez y McNamara Gritando amor. Que ahora intepretan juntas y que sera himno del orgullo madrileño, el próximo 5 de mayo y días aledaños, por supuesto, cuando suene con todos los honores en voz y manos de estos dos leoneses.

Bien pudiera echar alguien en la caldera de la IA este estribillo para que aprendiera a hacerlo de verdad, porque las pistas actuales son cualquier cosa salvo prometedoras. Una semana es un tiempo prudencial / Para reconocer la nueva realidad / El cielo abrió mi corazón / Y entraste tú / Más rápido que una bala / Y con la precisión del bisturí / de un cirujano plástico. / Y en el infierno se oye mi voz / Gritando amor / Gritando te quiero / No hay remedio / Ya no hay solución. Este estribillo fue creado a principios de siglo y está detrás el leonés Luis Miguélez, el mejor talento que ha dado León en cuanto a música moderna, y al que si no se le ve más es porque en ese proyecto acaparaba los letreros McNamara. Al parecer, eso sí, bien avenidos en ese Rockstation que contenía la canción Gritando amor, un hitazo incontestable que en voz de Alaska, por ejemplo, no tiene nada que envidiar a los éxitos de los Canut y, antes, de los Berlanga y compañía.

Si ya de por sí tiene interés, Samantha Hudson, también de León, completa la revisión del tema. Gritando amor será himno oficial del Mado Madrid Orgullo 2025 que celebra 20 años del matrimonio igualitario. Explican desde Subterfuge que pocas canciones han surgido en las últimas décadas que celebren el amor diverso como el clásico Gritando amor, de McNamara, un proyecto musical de Luis Miguélez y Fabio McNamara. Desde su lanzamiento, suena en todos los Orgullos y clubs LGTBIQ+, e incluso la ha versionado Fangoria, reiteran.

En 2025, Gritando amor regresa convertida en el himno oficial revisitado del Mado Madrid Orgullo, de la mano de Samantha Hudson y Luis Miguélez, y que produce La Diega.

Cartel promocional con Samantha Hudson y Luis Miguélez, leoneses en el Mado 2025.DL

Matrimonio igualitario

En este Orgullo se conmemoran 20 años del matrimonio igualitario, y no existe mejor canción que «Gritando amor» para poner banda sonora a un aniversario tan importante. Que dos artistas de generaciones diferentes como Samantha Hudson y Luis Miguélez se unan para gritar al amor es una buena muestra del impacto transversal de un tema de pop electrónico eufórico que traspasa géneros y décadas, y que ahora suena más actual y rotunda que nunca.