Botines vive en la calle el cumpleaños de Antoni Gaudí

Durante un tiempo, la figura de Gaudí aparecía casi disociada. Por un lado como la del autor de la Sagrada Familia de Barcelona, y, por otro, para muchos leoneses, sí, el arquitecto de Botines, pero sin mucha más emoción. La llegada de Fundos a la gestión y puesta en valor del edificio, con José María Viejo, ahora director general, como principal visionario del sueño actual, supuso todo el desarrollo de una idea que culmina ahora siendo Casa Botines, el gran centro de referencia sobre el genio catalán, y referente también del modernismo y uno de los máximos dinamizadores de la cultura en León. Hoy es el cumpleaños de Gaudí y hay concierto en su honor. Pero con vistas al centenario de su muerte, Museo Casa Botines pretende estar en primera línea de todo lo que suceda y se organice para celebrar la vida de un arquitecto incomparable.

taller infantil

Hoy miércoles 25 de junio, día del cumpleaños de Gaudí, los más pequeños lo podrán celebrar en el taller infantil Celebra el cumpleaños de Gaudí en horario de 10.00 horas a 14.00 horas; y todo el público podrá disfrutar del concierto de velas que se celebrará a las 23.00 horas en la fachada de la Casa Botines. El pianista Sigfrido Cecchini interpretará obras de compositores como Puccini, Chaikovski y Offenbach. El acceso al concierto es gratuito, la reserva de asientos tiene un coste de 5 euros por persona, la reserva se puede realizar en la web del Museo.

Junto a las actividades ya llevadas a cabo, en julio se inaugurará una micro exposición temporal de fotografías de Francesc Català-Roca en la pinacoteca del Museo. Se presentarán varias fotografías realizadas por Català-Roca en León, en concreto, de las fachadas y detalles exteriores de la Casa Botines. Se trata de adquisiciones recientes para las colecciones del Museo que, tras recibir labores de conservación, estudio y catalogación, se presentan por primera vez en esta exposición.

Lo que se logra con todo esto es alimentar el embrujo que Gaudí sintió en León, y que le llevó a dejar dos muestras de su genialidad y hacerlo además desde la originalidad.

hacia 1887

Por eso, resulta clarificador leer en la página web de Casa Botines ese detonante que atrajo a Gaudí hacia León para dar rienda suelta a su creatividad. Hacia 1887, Gaudí recibe dos encargos que le llevan hacia tierras leonesas: la construcción de un nuevo Palacio Episcopal en Astorga (encargo de su paisano Joan Baptista Grau) y de la Casa Botines, en León. Ambas obras se demoraron en el tiempo varios años, hasta 1893, lo cual permitió a Gaudí viajar varias veces a la provincia y entablar amistad con la gran colonia de catalanes que habitaba en ella. De sus estancias en León nos queda el testimonio imborrable de sus edificios.