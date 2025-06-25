Los mejores pianistas para cerrar año en Eutherpe

Como si no le bastara con tener los deberes hechos al frente de Eutherpe en un año de brillantez y talento en las citas tanto en la sala como en otros auditorios, Margarita Morais será parte del Jurado en la IX edición del Tadini International Piano Competition, en Bérgamo (Italia). Representará a la fundación que preside y será gran colofón a un interesante curso. Como el movimiento se demuestra tocando, lo mejor para mantener encendida la llama serán los tres conciertos para acabar el mes.

Este viernes, día 27, a las 19.30 horas, la Sala Eutherpe, sita en calle Alfonso V nº 10, acoge el concierto de piano a cuatro manos a cargo del Dúo Bequadro (Italia). El sábado, piano solo con Angelo Gala (Italia). Y el domingo, piano solo con Jole Barbarini (Italia). Todos los conciertos a la misma hora y en la citada sala.

El Dúo Bequadro está formado por los pianistas napolitanos Chiara Silvestre y Angelo Gala, ambos graduados en piano con honores en el Conservatorio «D. Cimarosa» de Avellino. Bajo la guía del maestro Antonio Cannavale, los dos descubrieron un fuerte amor por la música de cámara y por el repertorio dedicado a esta formación. En 2020 debutaron como dúo permanente y desde entonces han actuado regularmente en temporadas de conciertos y festivales de piano, actuando para asociaciones y en lugares como el Teatro di Marcello de Roma, el Palazzo Zevallos – Stigliano, la fundación Pietà de’ Turchini de Nápoles y la Fundación Eutherpe de León (España).

Entre 2021 y 2024 ganaron premios en numerosos concursos nacionales e internacionales, entre ellos el Concurso Internacional Diapason d’oro en Pordenone, el IMC Clara Schumann en Bruselas, el IMC Medici en Londres, las Nouvelles Etoiles en París, como grandes centros.

En2024 ganaron el primer premio con mención honorífica en el IMC Royal Sound de Toronto.

Actualmente continúan sus estudios con la Maestra Sabrina De Carlo.