La figura y desdicha de Justo Alejo, hoy en el ILC

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Diputación de León organizan hoy, 25 de junio, a las 19.30 horas, en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura, la presentación del libro de poesía visual FLOrecen hacia el olvido tus paSOS (Colección Caligramas, Universidad de León, 2024) del zamorano Justo Alejo (Formariz, 1935-Madrid, 1979), en edición coordinada por Manuel Ángel Delgado de Castro. El editor de esta edición estará acompañado en la presentación de esta publicación por el poeta José Luis Puerto, estudioso e investigador de la tradición oral de Castilla y León.

FLOrecen hacia el olvido tus paSOS, perteneciente al género de la poesía visual, recoge una selección de caligramas que se sitúa en el tiempo entre la publicación de Alaciar (1965) y El aroma del viento (editado póstumamente en 1980). El también zamorano Manuel Ángel Delgado de Castro, experto en la obra poética de Justo Alejo y miembro del Seminario Permanente Claudio Rodríguez, se ha encargado de la selección de las obras en una edición que recupera el trabajo de uno de los autores más vanguardistas de Zamora.

Justo Alejo reescribe el compromiso que yace en la vanguardia poética, reutilizando la publicidad a través de la ruptura del lenguaje. Su sorprendente poesía visual se hace un hueco entre el soneto, la reflexión y asociaciones poéticas.