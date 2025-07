‘Los santos inocentes’ de León cuentan sus historias

Todo el mundo tiene una buena historia que contar. Los quince minutos de fama que merece cualquier mortal, según el conocido artista Andy Warhol, a quien se atribuye la frase. Así lo cree también el periodista leonés de esRadio Santiago Fernández Suárez. Ha creado un podcast, que comenzará a emitirse en julio —un capítulo cada quince días—, con una propuesta novedosa: entrevistas anónimas.

Bajo el título Los santos inocentes, los protagonistas hablarán de grandes historias que han sucedido en León, pero nunca se han contado. Al final de cada episodio, de menos veinte minutos de duración, Santiago Fernández dará la oportunidad al entrevistado de desvelar o no su identidad.

Ya ha grabado el primer podcast de Los santos inocentes, en el que una trabajadora del Hospital de León contará cómo vivió la pandemia, cómo fue tratar con los pacientes cuando todavía no había vacunas y la uci estaba «atascada». Una conversación en la que la entrevistada desvelará aspectos desconocidos de cómo los sanitarios afrontaron los primeros días de la covid 19. También planea llevar al programa a uno de aquellos policías de los denominados Morano Boys, la «guardia pretoriana» del fallecido Juan Morano Masa, alcalde de la ciudad durante dieciséis años. «Quiero hablar con gente anónima o no muy conocida para que cuenten historias más o menos reconocibles por todos los leoneses» y «mantener la intriga hasta el final de quién es el que habla, que la gente intente adivinar de qué personaje se trata, aunque algunos son poco conocidos. Vamos a jugar», explica Santiago Fernández, emocionado con un proyecto innovador.

Pese al título del programa, su responsable tratará de elegir a personajes que no sean santos ni inocentes. Gente que pueda hablar abiertamente y permanecer en el anonimato, «gente corriente» que pocas veces tiene la ocasión de ponerse delante de un micrófono. Tiene una larga lista de personas que desfilarán por el podcast, pero no quiere hacer spoiler. Lo importante —insiste— son las historias, «que un anciano hable de la soledad» y otros afronten temas «corrientes». «Todo el mundo tiene una bonita historia que contar y, a la vez, hay vivencias apasionantes de gente que, de otra manera, no aceptaría hablar si no le ofreces que puede revelar su nombre solo si quiere». Sucesos que los oyentes pueden degustar tranquilamente. Ese es el plan. «Que sea algo ligero, que no sea un tostón».

Al inicio de cada podcast, el periodista hará una introducción y advertirá que «todo lo que pueden escuchar puede ser verdad, pero también puede ser mentira. Lo más importante es la historia en sí, no el personaje». Santiago Fernández no baraja la posibilidad de que al público le desilusione por no conocer con nombre y apellidos al entrevistado. «Esa es la gracia». Los santos inocentes no tendrá vídeo, para garantizar, precisamente, el anonimata. Pero la conversación será «en un tono muy cercano. Es casi una conversación íntima entre dos personas». Algunas historias, como la de la trabajadora del Hospital, permitirán viajar en el tiempo, a un pasado reciente, en el que los sanitarios se convirtieron en héroes para la ciudadanía, al margen de muchas penalidades que les dejaron marcados para siempre.

A sus 34 años, Santiago Fernández es un periodista «todoterreno». Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en prensa escrita, en un digital, en televisión y en la radio. Ha conocido a infinidad de famosos, pero lo que más le emociona es un micrófono.