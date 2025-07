Efecto Pasillo despide las fiestas

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Efecto Pasillo ofreció anoche el último concierto de las fiestas, aunque hoy la música volverá a sonar, a las 22.00 horas, en la explanada de la Junta con la orquesta Radar. Efecto Pasillo, el grupo con el caché más caro de las fiestas, hizo vibrar al público con sus conocidos temas. Con cinco discos hasta la fecha y otro a punto de salir, titulado Tabú, cobra 32.670 euros por tocar en León. Saltó a la fama con éxitos como Pan y mantequilla, No importa que llueva o Cuando me siento bien. Hace unos días lanzaron Yo quiero amarte, adaptación del icónico Is This Love, de Bob Marley.