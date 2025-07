El 'funeraL' de Dagoll Dagom

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

El director de Dagoll Dagom, Joan Lluís Bozzo, confesó que la función del musical Mar i Cel’, con la que la compañía bajó definitivamente el telón el domingo tras más de 50 años de trayectoria, es «un momento histórico, irrepetible», «como si asistieras a tupropio funeral». Bozzo explicó que intentan mirarlo «con cierta distancia», y ha subrayado que la última jornada viene a ser «un resumen de la vida, en una hora se baja el telón y acaban más de cincuenta años de actividad, que es toda nuestra vida activa», ha dicho. Con ironía ha añadido que «tiene la parte buena de que esta última función es como si asistiéramos a nuestro propio funeral, algo muy recurrente en la fantasía de las personas». La también fundadora y productora ejecutiva de Dagoll Dagom, Anna Rosa Cisquella, ha comentado, por su parte: «En estas últimas horas la emoción es lo que va a imperar, porque la emoción te lleva a recordar y el público de hoy nos lo llevamos a casa». «Veremos a las mil personas de hoy del Teatre Victòria como representantes de los cinco millones de espectadores que hemos tenido, y les agradecemos habernos dado la vida», ha agregado Cisquella. La productora y actriz ha dejado abierta la puerta a que «en unos años se abra la posibilidad de que, como se hace con muchos musicales, alguien pueda hacer una franquicia y Mar i Cel se vuelva a ver en los escenarios, pero ya no será Dagoll Dagom» quien la represente. Mar i Celtendrá una versión cinematográfica antes de acabar el año a partir de las grabaciones que se han hecho estos días, con una producción liderada por 3Cat y con la colaboración de multinacionales como Sony y Fuji, que ha utilizado cámaras y sonido de última generación para conseguir un aspecto cinematográfico y sonido inmersivo de la representación teatral. La compañía teatral Dagoll Dagom fue fundada por el director y poeta Joan Ollé y el 30 de abril de 1974 estrenó su primera obra, Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, basada en poemas de Rafael Alberti. El lanzamiento de la compañía al gran público, así como su profesionalización se produjo en 1977 con No hablaré en clase, espectáculo sobre los recuerdos de la infancia en la época franquista. En ese momento, Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa Cisquella y Miquel Periel entran en la dirección del espectáculo y se constituyen como equipo de dirección de la compañía. El giro definitivo hacia el teatro musical se produjo en 1978 con Antaviana, espectáculo basado en cuentos de Pere Calders, música de Jaume Sisa y escenografía de Isidre Prunés y Montse Amenós, y en 1981 la compañía estrena el espectáculo La noche de san Juan.