Mark Hamill: "Estamos tan divididos que usar el cine como evasión es terapéutico"

El actor estadounidense Mark Hamill, conocido por interpretar al legendario Luke Skywalker en la franquicia Star Wars, afirmó este viernes que ante la división que presenta EE.UU., escapar de los problemas a través del cine se vuelve terapéutico.

"Estamos tan divididos como nación… creo que el escape es terapéutico para dejar los problemas atrás y adentrarte en los problemas de otros", dijo en una entrevista con EFE durante la Comic-Con de San Diego, donde promociona 'The Long Walk', el suspense basado en la primera novela distópica de Stephen King, que se estrena el 12 de septiembre.

Proyectos como 'The Long Walk' o 'The Life Of Chuck', en el que también participa y que ya se ha estrenado en EE.UU. son los que se necesitan "ahora mismo", remarcó.

Hamill interpreta en su proyecto a The Major, el jefe de un grupo militar en esa historia de un grupo de adolescentes que participa en un arriesgado concurso en el que deben caminar sin descanso o serán blanco de disparos de militares.

El actor estadounidense, de 73 años, se ha mostrado crítico con ciertas posturas del Gobierno de Donald Trump.

Recientemente se burló de la publicación del presidente republicano en la que celebró el 4 de Mayo, Día Internacional de Star Wars, con una imagen generada por inteligencia artificial en la que sujetaba una espada láser roja.

"Prueba de que este tipo está lleno de SITH", indicó en redes sociales, en relación a las fuerzas oscuras de las películas que se diferencian por ese tipo de espadas.

También reaccionó cuando el FBI arrestó a la jueza Hannah Dugan a finales de abril por supuestamente obstruir una orden de deportación de inmigrantes por parte de las autoridades: "Hemos incluso llegado al nivel de arrestar a jueces. Menudo nivel de fascismo”, escribió.