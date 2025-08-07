Sonorama elige a Café Quijano cabeza de cartel

Si la gloria indie está en Aranda de Duero, en el Sonorama, Café Quijano la alcanza este año como uno de los grupos cabeza de cartel, tal y como avanza la organización de este evento. Hoy, de hecho, tiene lugar un acto de presentación y cuenta con el nombre de los leoneses para darle lustre a este evento que ofrece el cartel más amplio de los festivales que se celebran en España.

Según indican sus responsables, como en anteriores ediciones, la rueda de prensa de presentación de Sonorama Ribera 2025 se celebrará este jueves 7 de agosto en el salón de plenos del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Plaza Mayor, 1. A dos minutos de la Plaza del Trigo). Este año los protagonistas de este acto serán Café Quijano, uno de los cabezas de cartel de esta edición. E irán acompañados en la mesa por el alcalde Antonio Linaje; María Isabel Blanco Llamas, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades; y Javier Ajenjo, director de Sonorama Ribera, entre otros representantes.

Café Quijano levan más de 25 años de camino coronando listas de éxitos, celebrando premios y logrando nominaciones internacionales… Pero lo más importante, es que Café Quijano llevan más de dos décadas haciéndonos más felices y exhibiendo nuestra música por toda Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Manolo, Oscar y Raúl Quijano se hicieron internacionalmente populares con La Lola, logrando en el año 2000 ser el primer grupo español nominado a un Grammy americano.