Gordoncillo trae el mayor espectáculo del mundo

Es el circo. Mientras no se demuestre lo contrario. El mayor espectáculo del mundo. Y las estrellas de los circos se sabe de siempre que son los payasos. El mundo del clown, tal vez el terreno más difícil para los actores y al que solo llegan los elegidos. Durante tres días, Gordoncillo es la pista del XXII Festival Internacional de Payasos. Una cita segura en el calendario cultural del municipio, que además se riega con un poco de vino, que aunque sea otra historia ‘marida’ a la perfección al lado de los espectáculos.

El XXII Festival Internacional de Payasos comienza este viernes a las 21.00 horas en la Plaza Mayor con Martín Garibaldi El Caro, de Argentina. LLega con Una sonrisa vale más que mil palabras. Cuenta la historia de cómo Garibaldi pudo encontrar el camino para cumplir su sueño: tener su propio circo. Inspirado en los personajes de su familia, su tío que le ha enseñado todo, su abuela que lo apoya e inspira y su madre, va recreando este sueño, también encontrándose consigo mismo, sus miedos y sus fracasos... En Una sonrisa vale más que mil palabras, el humor absurdo, las rutinas con objetos, las proezas y la música son el vehículo para que se desarrolle este relato poético y sensible, que se completa, como sucede en el circo, con la participación del público.

Esta es la carta de presentación del show del artista argentino y del festival. Para dar paso el sábado, 9 de agosto, a las 19.00 horas, también en la Plaza Mayor a Penélope y Aquiles y su El Sr. de las peonzas. «El señor de las peonzas viene desde lugares desconocidos para hipnotizar con su misterio y presentarnos un universo que ha creado, donde cada peonza, trompo, torotola y toupie, engendra una vida propia manifestando un mundo único y delirante. Montado en su tricicarro, viaja por el globo sin descanso y en él transporta la totalidad de ese cosmos que manipula con virtuosismo y encanto». El mismo sábado, a las 20.00 horas, también en la Plaza Mayor, será el turno de 7Bubbles. Procedentes de Toledo traen Burbujas. Como sinopsis proponen que contemplar y ser tocado por una pompa de jabón es una experiencia bella y onírica que escapa a nuestra lógica.

La última sesión del sábado será nocturna y tendrá lugar a las 23.00 horas. La compañía madrileña Circus Band presenta Proezas sincopadas. Y lo explican: «Ha llegado la hora y como cada noche la orquesta ha de salir al escenario. El público es variopinto y difícil. Pero son ya una Orquesta veterana, curtida en toda clase de cruceros, hoteles, garitos, residencias, bodas y bautizos. Saben que, si quieren cobrar, el espectáculo debe continuar (¡The show must go on!)».

El domingo finaliza esta XXII edición del Festival Internacional de Payasos con los granadinos Vaivén, que pondrán en pie su obra Anónima. A las 21.00 horas en la Plaza Mayor.