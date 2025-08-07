Homenaje a la inolvidable Paz Martínez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Cultural Casino de Santa Colomba de Somoza reúne este fin de semana a los y las amigas de Paz Martínez en la chopera de El Juncal, uno de los rincones de Santa Colomba de Somoza más queridos por la escritora maragata. Con motivo del homenaje popular que se le rinde a Paz y que tendrá lugar este sábado 9 de agosto —cuando se cumplen siete meses de su fallecimiento—, se ha organizado un emotivo acto para recordar su figura.

La celebración, que comenzará a las 20 horas, está abierta a la libre participación de quienes quieran rememorar a Paz Martínez a través de la lectura de poemas, evocaciones y canciones que resonarán a la sombra de los chopos de El Juncal y del frescor del río Turienzo. Allí estarán Moncho Otero y su guitarra para cantar los poemas de Paz que musicó, y no faltará la «troupe» de amigos y amigas que la poeta fue atesorando a lo largo de su vida.

Será una tarde de alegría por los momentos vividos con Paz, en la que se recordará su activismo cultural y social en Maragatería, y su legado literario, al que se sumará un libro más: Serendipias, el volumen editado por Marciano Sonoro Ediciones, que recoge los mejores artículos periodísticos escritos por la poeta de Santa Colomba en su columna de opinión —del mismo nombre— en Astorga Redacción.

Paz Martínez escribió una sesentena de artículos de opinión desde enero de 2021 hasta octubre de 2024, de los que la editorial ha realizado una cuidada selección para este libro póstumo que se presentará este sábado. En sus textos, la escritora mostró su compromiso con el mundo rural, reflexionó sobre el papel de las mujeres que viven en las áreas rurales, no rehuyó dar su opinión sobre temas de actualidad política y, entre los muchos temas que trató, no faltaron sus comentarios sobre sus libros de cabecera.

La poeta de Santa Colomba comenzó a trabajar en la selección de los artículos publicados en Serendipias meses antes de su fallecimiento. El trabajo fue supervisado por Delfín Nava y finalizado por los editores quienes recogieron fielmente las propuestas realizadas por Paz Martínez. A esta publicación de sus artículos se unirá el próximo año un tomo que recogerá su poesía completa.