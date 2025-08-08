La ULE saca a flote el asedio al Castro de los Judíos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cierre de la campaña de excavaciones en el Castro de los Judíos de Puente Castro de la Universidad de León permite hacer un balance «sumamente fructífero, tanto por el hallazgo de nuevos materiales como por la aparición de estructuras constructivas que nos remiten a los inicios de la ocupación del Castro por parte de la comunidad judía en el siglo XI», según aseguró Raquel Martínez Peñín, codirectora de las excavaciones, quien destacó también la aparición de nuevas evidencias del asedio acontecido a finales del siglo XII por parte de las tropas castellanas de Alfonso VIII.

destrucción posterior

Los descubrimientos de este año refuerzan la teoría de que la destrucción posterior del enclave fue «mucho más intensa de lo que a priori se pensaba». En estas tres semanas de intensa actividad se han rescatado innumerables restos arqueológicos de diferente naturaleza: cerámica, material bélico, fauna, restos de molinos de piedra, etc. Todos estos materiales serán analizados en próximos meses en los laboratorios de la Universidad de León.

Más de cuarenta estudiantes de la Universidad de León y de la Universidad de Santiago de Compostela han participado en esta actividad que ha estado dirigida por los profesores de la Universidad de León Raquel Martínez Peñín y Carlos Fernández Rodríguez, junto a la profesora Natividad Fuertes Prieto de la misma institución.

Trabajo en equipo

Los directores agradecen a la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y al Instituto de Estudios Medievales de la ULE su implicación en el proyecto.