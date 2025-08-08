Fanjul y Del Reguero y la historia cruda del carbón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cristina Fanjul, periodista de Diario de León, y Víctor del Reguero, escritor especializado en historia contemporánea, presentarán su libro Don Vito. Una historia de mafia, política y carbón (Ed. Akal) en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León ubicado en Sabero este viernes, 8 de agosto, a las 19.00 horas en una nueva edición de Escritores en la Ferrería, un espacio en el que diversos autores presentan sus obras y hablan de literatura. Don Vito. Una historia de mafia, política y carbón es una «completa obra» en torno a la figura del empresario minero Victorino Alonso y que los escritores leoneses han tardado tres años en escribir, ya que han realizado muchas investigaciones, muchas preguntas a distintas personas y consultas a documentos y hemerotecas para realizar este trabajo.

Este libro desvela cómo se fraguó el imperio de alguien que, a día de hoy, es el gran desconocido del país, pese a figurar en el olimpo de los grandes nombres empresariales de obra civil, cotos de caza y otros variopintos negocios tanto a nivel nacional como internacional. Sus páginas narran la historia cruda del carbón, sin el sirope de la nostalgia con el que se ha ocultado la verdad y, por supuesto, con todo el conjunto de ilegalidades que, con la cooperación necesaria de políticos, sindicalistas y otros allegados al poder, llevó a la ruina de toda una sociedad.