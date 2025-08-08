Loureiro presenta 'Las malas compañías'

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

Dentro de las actividades festivo-culturales de las fiestas patronales de la localidad, la Comisión de Fiestas ha incluido la presentación del último libro del escritor local Aurelio Loureiro Las malas compañías este sábado, al aire libre, en el frontón de la localidad, a partir de las 19.00 horas. El acto contará con la presencia del director de La8 CylTV León y EsRadio, Juan Francisco Martín, y el escultor y pintor Juan Carlos Uriarte.

En su libro Las malas compañías los personajes tienen en común la solidez con que afrontan el absurdo devenir de la vida cotidiana, tanto en su asunción de las nuevas tecnologías como en su inevitable relación con otros seres humanos que comparten su existencia.

Aurelio Loureiro, natural de Olleros de Sabero, cuenta con una larga y premiada trayectoria, comienza su andadura literaria en 1983 con el libro «Secuencias», con un notable éxito. Se traslada joven a Madrid para trabajar en la revista Leer, donde desarrolla una larga carrera profesional como redactor, crítico, coordinador literario y director.

Publica diversas colecciones de cuentos: El sueño cómplice (1993), Noche de relatos (2002), Delirios (2005), Te alquilo el cielo (2015). En 2006 aparece su primera novela, La séptima jornada, que forma parte de una trilogía en la que trabaja aún. Su obra ha sido reconocida con diversos premios.