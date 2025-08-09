La verdad de la mina en el libro 'Don Vito'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León, centro de referencia con sede en Sabero, acogió ayer la presentación del libro Don Vito, del que son autores Cristina Fanjul, periodista de Diario de León, y Víctor del Reguero, experto en historia contemporánea, quienes a lo largo de relato de este publicado en Akal ponen sobre la mesa la verdad de la minería sin edulcorantes y a través del protagonista de uno de los personajes clave de la minería leonesa de las últimas décadas.

Don Vito es una historia de mafia, política y carbón. Y como indican en la sinopsis del libro, el gran protagonista de la historia, que aún está por contar, es Victorino Alonso, del que casi nadie se atreve a hablar, advierten.