La poesía regresa al Hayedo de Busmayor

El hayedo de Busmayor es una de las joyas de la naturaleza mejor conservadas de la comarca. ANA F. BARREDO

El Hayedo de Busmayor, en el municipio berciano de Barjas, acogió esta tarde una nueva cita con la poesía, gracias a la iniciativa creada hace diecisiete años por la poeta local Carmen Busmayor. Con la colaboración del Instituto de Estudios Bercianos y el colectivo A Plena Cultura, los versos regresaron gracias a las voces de Manuel Rico, José García Alonso, Manuel Cuenya y Mercedes G.Rojo. Los autores colaboran de forma altruista con una actividad seleccionada además por el proyecto Imane de las universidades de León y Valladolid que estudia los espacios creativos de la comunidad.a

