La poesía regresa al Hayedo de Busmayor

El Hayedo de Busmayor, en el municipio berciano de Barjas, acogió esta tarde una nueva cita con la poesía, gracias a la iniciativa creada hace diecisiete años por la poeta local Carmen Busmayor. Con la colaboración del Instituto de Estudios Bercianos y el colectivo A Plena Cultura, los versos regresaron gracias a las voces de Manuel Rico, José García Alonso, Manuel Cuenya y Mercedes G.Rojo. Los autores colaboran de forma altruista con una actividad seleccionada además por el proyecto Imane de las universidades de León y Valladolid que estudia los espacios creativos de la comunidad.a