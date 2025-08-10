Noches de cine y música en Sabero

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El ciclo de proyecciones con música en directo continúa con algunos de los primeros cortos animados dirigidos por Walt Disney.

La actividad tendrá lugar el martes 12 de agosto, a las diez de la noche, en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, que continua con su clásico ciclo «Noches de Cine y Música», en el que se proyectan algunos de los mejores títulos de la filmografía muda. Se acompañará la proyección con la música en directo del grupo leones de Jazz Nómadas.

La actividad es gratuita previa inscripción en el Centro.

En la segunda sesión del ciclo se proyectarán cinco cortos de animación de los primeros que dirigió y produjo Walt Disney en la década de 1920. Uno de los cortos que se proyectará es Alice’s Wonderland, quefue la primera película de Disney rodada en Hollywood y marcó el inicio del estudio de animación Disney, que más tarde se convertiría en The Walt Disney Company.

En este corto, que es un piloto de la serie de películas mudas en blanco y negro Alice Comedies, una joven llamada Alicia se encuentra periódicamente en Cartoonland, un mundo de personajes de dibujos animados, entre ellos un gato llamado Julius.

Otro de los cortos seleccionados es Steamboat Williw, producido en blanco y negro por Walt Disney en 1928. La caricatura se considera el debut de Mickey y Minnie Mouse, aunque ambos personajes aparecieron varios meses antes en una proyección de prueba de Plane Crazy, que también se proyectará. Steamboat Willie fue la tercera película de Mickey producida, pero fue la primera en distribuirse. Las proyecciones estarán acompañadas por el trío de jazz Nómadas con Mario Morla, Daniel Suero y Noelia Suero.