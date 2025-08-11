El Purple Weekend 2025 calienta motores y lanza sus primeros abonos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya está en marcha el Purple Weekend Estrella Galicia 2025. Como cada año el Purple Weekend volverá a traer a la capital leonesa a las mejores bandas y a los más prestigiosos selectores de vinilos. La XXXVI edición del festival, convertirá de nuevo a León en el epicentro de la cultura mod del 5 al 8 de diciembre.

El festival, que ha acompañado a generaciones de fans, anuncia su nueva edición con una atractiva oferta de lanzamiento. Para aquellos que quieran asegurarse su entrada e ir abriendo boca, los primeros abonos "Early Bird" ya están disponibles por tan solo 90 euros.

Lo que debes saber sobre el abono "Early Bird"

Este abono incluye el acceso a todos los conciertos programados para el viernes, sábado y domingo en Espacio Vías. Este recinto se consolida como el epicentro musical del evento, centralizando toda la oferta de conciertos y actividades paralelas. La organización subraya que esta decisión busca vincular aún más el festival con el corazón de la ciudad.

Por el momento, los detalles sobre el cartel de artistas no se conocen, pero se espera que pronto se desvelen las primeras bandas que formarán parte de esta edición.

Dónde comprar las entradas

Los abonos "Early Bird" se pueden adquirir desde hoy mismo a través de las siguientes plataformas:

Ticketmaster: https://www.ticketmaster.es/event/124761015?brand=base_mb_es

Ctickets: https://www.ctickets.es/eventos/entradas-purple-weekend/8327-purple-weekend-2025

Para seguir todas las novedades y anuncios del Purple Weekend Estrella Galicia, la organización del evento recomienda estar atento a las redes sociales del festival.