Imágenes que claman por la defensa del planeta

Publicado por Alberto Gutiérrez Creado: Actualizado:

Richard Le Manz es un fotógrafo toledano que lleva décadas asentado en León. Recientemente, presentó un cortometraje en el Festival Internacional Luna de Cortos en Riego De la Vega. La obra, de título «Donde la Tierra Respira», presenta un conjunto de imágenes de Chile. Fue presentada en el festival debido a que el territorio sudamericano era el país invitado de esta edición, por lo que sirvió como un homenaje.

Los motivos detrás de este proyecto están en el valor que le da su autor a la naturaleza: «Quiero sacar a la luz todas esas vivencias y experiencias en el mundo natural, respirando el aire más puro posible en los lugares que nos dan la vida a todos, de ahí el título», explica Le Manz, «desde el año 2001 he viajado por muchísimos países del planeta, siempre con la inquietud de buscar los paraísos naturales más impactantes que estuvieran a mi alcance, empecé a hacer y a aprender fotografía durante esos viajes», añade el fotógrafo toledano.Por otro lado, el paisaje leonés también ha inspirado su fotografía: «Todos esos viajes me hicieron amar la naturaleza, y, encima, cada fin de semana pudiendo subir aquí a nuestra fantástica Montaña Leonesa y a la Cordillera Cantábrica, pues todavía más», destaca.

Le Manz busca transmitir sus propios valores a través de su obra: «Lo que pretendo despertar es lo mismo que yo vi y, también, la necesidad de respeto a la naturaleza, por eso hago ese otro tipo de fotografías conceptuales, los mayores esfuerzos que puedo hacer por proteger todo eso es desde la fotografía», comenta, «me di cuenta de que nos estamos destruyendo a nosotros mismos porque somos parte de la naturaleza, por eso empecé a hacer fotografía conceptual, para enfatizar ese mensaje de que somos nosotros desde el primer mundo los que estamos destruyendo nuestro planeta», añade.

El autor se lamentaba por la perdida del patrimonio natural por el que él mismo sigue luchando: «Desgraciadamente, los países subdesarrollados, que tienen unas selvas y unos bosques impresionantes, para su desarrollo han tenido que destruir mucha parte de ese patrimonio natural, es una pena que no nos demos cuenta de lo importante que es la naturaleza, que es la que nos da la vida y parece que se nos ha olvidado», por todo ello, titula las charlas que ha tenido la oportunidad de dar «De la naturaleza al compromiso», representando el mensaje que trata de transmitir en sus obras fotográficas.El viaje a Chile fue un punto de inflexión en su carrera, «fue el primer viaje en el que yo ya llevaba una cámara réflex semiprofesional y en el que ya llevaba intención de hacer las fotos, fue la primera vez que llevé intención de hacer las imágenes y transmitir esas emociones que te causa caminar durante veinte kilómetros por las Torres del Paine, o presentarte en un glaciar solo durante ocho horas de caminata hasta llegar al glaciar», explica el fotógrafo residente en la ciudad de León.

Le Manz reflexionaba sobre la verdadera importancia de la fotografía: «He aprendido que, como arte que es, la fotografía es un medio para comunicar, es mi medio de comunicación, mi medio de transmisión de mis mensajes, de mis ideas, mi forma de ver el mundo, a partir de ahí, he seguido tirando del hilo de esa manera de ver el mundo y he potenciado ese tipo de trabajo».

La importancia de ser un buen fotógrafo va mucho más allá de tener una buena cámara: «Lo más importante es lo que está detrás de la cámara, fotógrafo te haces cuando entiendes que lo importante no es el propio aparato, cuando tienes una buena cámara es cuando empieza el problema porque es cuando tú tienes que poner tus ideas, tus inquietudes, tus pensamientos, y eso es lo que quieres transmitir, en definitiva, el aparato tiene el valor que el fotógrafo le quiera dar», reflexiona Le Manz.

Los viajes que ha hecho por todo el mundo son la base principal de su fotografia, «viajar ha sido, de manera inconsciente, el mejor regalo que he podido hacerme, tanto a mí como a mi mujer que me ha acompañado en muchos de ellos», comenta Le Manz, «yo empecé a amar la fotografía viajando, ahora quiero hacer un trabajo, que ha empezado con este trabajo de Chile, de recopilación de las mejores fotografías de todos esos años, y hacer un recorrido por el planeta, de unos treinta y tantos países que son el origen de mi trabajo conceptual», concluye el fotógrafo.

Trabajos como los de Richard Le Manz recuerdan la importancia de mantener vivo y cuidado el corazón del planeta.

Estas son algunas de las fotografías hechas por Le Manz:

Valle de Valdeón (León)Richard Le Manz

Lago Wanaka (Nueva Zelanda)Richard Le Manz

Desierto de NamibiaRichard Le Manz