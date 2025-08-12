Arte prehistórico hallado en Cabrera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miembros de la asociación Instituto de Estudios Cabreireses han encontrado un conjunto de arte prehistórico en la comarca leonesa de Cabrera. En concreto, han descubierto siete nuevas estaciones de arte rupestre en el entorno de Piedrafita.

El hallazgo durante una salida programada para investigar el patrimonio cabreirés. Tras encontrarlo, el equipo comprobó que no constaban en los archivos de la Junta y lo notificaron a Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

«Son bienes arqueológicos inéditos que deben de inventariarse para poder ser protegidos», explicaban los portavoces del grupo, «el caso de Piedrafita y ayuntamientos limítrofes es algo excepcional en el mundo del arte rupestre y patrimonio prerromano, un valor que tendríamos que proteger y cuidar, pues es una manifestación cultural que ha llegado hasta nosotros desde la prehistoria», añaden.

Seis de las estaciones pertenecen a la pedanía de Sigüeya y una a la de Yebra. Todas muestran cazoletas que tienen que ser estudiadas para datar la edad, existen más pendientes de estudio y publicación.