«Conozco León desde los tiempos de Gelete»

La vida de Micky da para un libro. Sería la apasionante vida de un apasionado, un bon vivant, alguien que siempre ha parecido un buen tío y que no tiene por qué no serlo. Y lo del libro no es un decir porque además lo será con el gran Pepe Kubrick, berciano polifacético cultural. Por eso, avisan desde la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza: se avecina un fin de semana intenso para los amigos de la Fundación Club 45. El viernes 15 (ya desde las 12.00 horas) y sábado 16 de agosto visitará Santa Colomba el mítico cantante Micky Carreño acompañado de su banda Los Colosos del Ritmo en una nueva edición del Mondo Lab 45, el laboratorio de cultura pop que la Fundación propone con el apoyo de la revista Mondosonoro. Es decir, hoy y mañana llega a León, en realidad regresa, un clásico inclasificable.

Lo de que regresa a León lo explica él mismo a las primeras de cambio tirando de memoria: «Joder, que si he estado en León. Yo era amigo de Gelete. He trabajado en León en discotecas, en el Emperador, en el Palacio de los Deportes, que está al lado del río. Conozco el Barrio Húmedo. Y me encanta comer», relata de golpe ya disfrutando de su estancia. Miguel Ángel Carreño Schmelter (Madrid, 20 de octubre de 1943) es Micky. Y llega desde Galicia y transmite vitalidad. «También tenéis San Marcos y otros monumentos acojonantes», añade.

Cuando se le dice que cómo un artista es capaz de ser un favorito en, por ejemplo, el Funhouse, local underground y alternativo madrileño, o en un programa familiar de sábado por la tarde se muestra divertido y confirma la versatilidad de Las andanzas del hombre de goma, como se titulará ese libro con Pepe Kubrick. «Pues sí que pasa eso. Ahora vengo de Lalín y de Arteixo. Ahí estuvimos dejando el pabellón muy alto», asegura. Y lo hace con cómplices imprescindibles: «Paco, de Los Imposibles; David, de Los Jíbaros; Sebas, de los Imperial Surfers, y Opi. La vida perfecta es pasarlo bien. Incluso ahora que hacemos baile vermú, aunque eso ya lo hacía con Los Tonys en Gijón», dice. Y ese recuerdo de Micky y Los Tonys puede que sea el denominador común de lo que se verá en Santa Colomba de Somoza. Lo que sí es seguro es que será grato como la amabilidad a prueba de bomba del gran Micky.

Buribú, El problema de mis pelos, No sé nadar, No comprendemos por qué no somos millonarios, I»m Over, Up and Down... son algunos de los títulos que no cayeron en el olvido pese a que Micky alcanzó máxima popularidad con El chico de la armónica. O Bye Bye Fraeulein y Enséñame a cantar. El escenario de Club 45 será el lugar ideal para recrear aquellos seguro maravillosos años de Micky y Los Tonys.

El domingo la Fundación Club 45 recibirá a otro destacado de la cultura musical: Álex Oró. Santa Colomba se viste de gala para recibir a Àlex Oró, otro viejo conocido del mundo sixties que llega, esta vez, desde Lleida. Oró es escritor y periodista.